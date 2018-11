David Villa le dice adiós al NYCFC y le rinde homenaje al equipo de la MLS

El delantero español manda un mensaje de agradecimiento a la afición y al cuerpo técnico del club que lo albergó cuatro años en la MLS

La aventura del delantero español David Villa por la MLS y el New York City FC está próxima a llegar a su final.

El contrato del “Guaje” con el conjunto neoyorquino vence el 31 de diciembre de 2018 y después de cuatro años en la Major League Soccer (MLS), el futbolista de 36 años de edad anunciará el próximo destino en su brillante carrera.

Un legado que perdurará…. 🗽 #VillaForever David Villa se despide del New York City FC ➡️ https://t.co/uhvM9TkJsg pic.twitter.com/jEEoMzi6x6 — New York City FC (@NYCFCEspanol) November 28, 2018

En entrevista con NYCFC.com., David Villa mandó un mensaje de agradecimiento a la afición del club de la Gran Manzana y rindió un homenaje al equipo y al cuerpo técnico.

“Solo puedo decir gracias, gracias a todos. Primero, a City Football Group que me dio la oportunidad de venir aquí. A NYCFC y MLS por aceptarme. A todos, desde el fondo hasta la cima en el Club, que me ayudaron día a día”, manifestó quien fuera campeón del mundo con la selección de España en 2010.

“Gracias a las personas en las oficinas, a las personas que trabajan con el equipo, a los entrenadores y al personal. Gracias a mis compañeros de equipo, sin ellos hubiera sido imposible tener éxito. Gracias a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación que siempre me dieron el respeto y el amor”, destacó el exjugador del Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros.

.@Guaje7Villa habla sobre la decisión, sus recuerdos favoritos y el legado de cuatro años increíbles en #NYCFC 🗽 #VillaForever VIDEO COMPLETO ➡️ https://t.co/AhpkP5KXtC pic.twitter.com/Da4osbhkBp — New York City FC (@NYCFCEspanol) November 28, 2018

“Obviamente, nuestros fanáticos, recuerdo el primer día que mostré la camiseta y ellos estaban allí. Me hubiera gustado darles a los aficionados la Copa MLS, pero no tengo ninguna duda de que en los próximos años el Club lo obtendrá con seguridad”, agregó el “Guaje” Villa.

“Mi experiencia aquí fue increíble. Me dio todo como futbolista, como persona y como hombre de familia. Siempre recordaré esta experiencia con amor. Mi corazón está aquí y soy un fan de NYCFC para siempre”, concluyó el capitán del equipo neoyorquino.

Villa fue anunciado como la primera firma del New York City FC el 2 de junio de 2014, uniéndose desde el Atlético de Madrid. Villa, que ya era el máximo goleador de España, un ganador de la Copa del Mundo y un campeón de Europa, se unió al NYCFC con la reputación de ser uno de los goleadores más devastadores de esta generación, pero llegó como un hombre con un punto para demostrar.

Villa hizo goles desde el inicio en la MLS, y su primera anotación la consiguió en el Yankee Stadium de NYCFC en la histórica victoria de apertura ante New England Revolution, antes de acumular 18 en su temporada de debut.

En total, Villa consiguió marcar 80 goles en 124 partidos en la MLS, todos para el New York City FC.

“David Villa abarca los valores que tenemos aquí en el New York City FC. El impacto que ha tenido no solo en este Club, sino en esta ciudad, no se puede medir solo con goles o asistencias”, resaltó, por su parte, el vicepresidente del NYCFC, Marty Edelman.

“David ha sido un embajador y capitán increíble en este Club desde el momento en que lo firmamos. Su profesionalismo y liderazgo nos ayudaron a superar los desafíos que enfrenta un nuevo equipo cuando ingresan a la liga. Ha representado tremendamente al New York City FC tanto dentro como fuera del campo y ha sido un verdadero líder para este club de fútbol”, comentó el director deportivo del club, Claudio Reyna.