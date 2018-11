5 pasos clave que pueden ayudarte a aumentar los ahorros de tu plan 401(k)

Podrás ahorrar más dinero con tu plan 401(k) el próximo año, por lo que este es un buen momento para asegurarte de estar bien encaminado hacia tus objetivos jubilatorios.

El IRS anunció esta semana que el monto máximo que puedes aportar para un 401(k) se incrementará de $18,500, que es el límite este año, a $19,000 para 2019. Las personas mayores de 50 años pueden guardar otros $ 6,000 adicionales, lo que no cambió del año pasado.

En la actualidad, cada vez más inversionistas del plan 401(k) tienen sus cuentas en control de velocidad de crucero, y los empleadores están propiciando esa tendencia. La mayoría de las compañías te inscriben automáticamente, escogen tu tasa de aporte y te incentivan a escoger la opción de inversión preferida.

Según una encuesta reciente de Callan, una firma consultora de inversiones, el 71% de las cuentas del plan 401(k) usan la autoinscripción, frente al 65.7% del año 2015. A los trabajadores se les registra en una cuenta del plan 401(k), a menos que se excluyan voluntariamente.

De los planes de autoinscripción, la mayoría asimismo usa el autoincremento (aumento de los aportes del trabajador de 1 punto porcentual o más cada año). Asimismo, es probable que las inversiones estén en piloto automático porque a los trabajadores generalmente se les asigna un fondo de inversión con una fecha determinada, un portafolio multifunción que proporciona diversificación al instante.

Sin embargo, esta ventaja acarrea un riesgo mayor: es probable que dejar tu plan 401(k) en piloto automático ponga en peligro tus metas jubilatorias.

“La mayoría de las personas necesitan traspasar las opciones de configuración predeterminadas de un plan para alcanzar sus metas jubilatorias”, afirma Judith Ward, planificadora financiera ejecutiva en la firma de inversión T. Rowe Price.

Esta verdad se cumple especialmente en el caso de los trabajadores más jóvenes. Según un estudio reciente realizado por el Centro de Investigaciones sobre Jubilación (Center for Retirement Research) de Boston College, las personas que rondan entre los 25 y 35 años de edad tienen mayores problemas en cuanto a deudas por préstamos estudiantiles y otros problemas financieros, los que los dejan mucho menos preparados para jubilarse, en comparación con las generaciones anteriores a su misma edad.

No obstante, la buena noticia es que puedes personalizar tu plan de manera sencilla; todo lo que debes hacer es realizar una llamada o hacer algunos clics en el sitio web de tu plan 401(k). Aquí hay 5 pasos clave para hacerlo.

1. Establece tu propia tasa de ahorros

La autoinscripción es una buena opción. No obstante, no todos los empleadores usan estos programas, o bien pueden restringirlos a nuevas contrataciones. Por lo cual, asegúrate de que realmente estés inscrito en tu plan, ya que automatizar tus ahorros es la mejor manera de garantizar que realmente eso ocurra, afirma Tom Fredrickson, un planificador financiero certificado de Brooklyn, New York.

Si te inscribieron automáticamente, no sigas con la tasa de aporte que estableció tu plan, la cual generalmente es inferior al 3% del pago. Agregar la opción de aumento automático, en caso de que se ofrezca, puede ser de utilidad. Sin embargo, los planes detienen el aumento de la tasa de tus ahorros al 4.6% del pago en promedio, según Callan, una tarifa que es probable que no te ayude a generar suficientes ahorros.

La mayoría de los trabajadores debería apuntar a ahorrar un 15% del pago cada año, el cual puede incluir el aporte equivalente hecho por el empleador, afirma Ward. Si no puedes ahorrar mucho en la actualidad, intenta aportar lo suficiente como para obtener un equivalente completo y aumentar gradualmente tu tasa de ahorro cada año.

2. Ahorra algo de dinero con una cuenta Roth 401(k)

El 71% de los planes actualmente ofrece una cuenta Roth 401(K), junto con una cuenta antes de impuestos convencional. Con una cuenta Roth, no obtienes una exención de impuestos por adelantado, pero tu dinero aumenta exento de impuestos. A diferencia de una Roth IRA, no hay límite de ingreso para la cuenta Roth 401(k). Asimismo, puedes aportar tanto en la cuenta antes de impuestos como en la cuenta Roth. Desafortunadamente, pocas personas eligen una cuenta Roth 401(k) cuando se las ofrecen.

Probablemente eso sea un error. Una cuenta Roth 401(k) es una gran ventaja, sobre todo para los más jóvenes, quienes son los que probablemente se encuentran actualmente en una categoría impositiva inferior que en el futuro. “El proyecto de ley reciente, que estipula tasas inferiores temporalmente, hace que las cuentas Roth 401(k) sean aún más atractivas”, afirma Jamie Hopkins, profesor adjunto de tributación en American College of Financial Services.

Asimismo, una cuenta Roth 401(k) ofrece ventajas para los ahorradores de mediana edad y mayores que generalmente tienen la mayoría de sus ahorros en cuentas antes de impuestos. Cuando se retira ese dinero al momento de la jubilación, se gravará, lo cual puede generar primas de Medicare más elevadas e impuestos de Seguridad Social. Es en ese momento cuando tener ahorros exentos de impuestos para aprovechar puede ser de gran valor, afirma Hopkins.

3. No te conformes con un fondo de inversión con fecha determinada

Según Callan, cerca del 100% de los planes 401(k) usan fondos de inversión con fecha determinada, frente al 92.7% en el año 2016. Estos portafolios multifuncionales proporcionan diversificación al instante y una combinación de activos que cambian para volverse más conservadores a medida que te acercas a la edad jubilatoria.

Los fondos de inversión con fecha determinada pueden ser un gran portafolio de inicio; no obstante, a medida que tus finanzas se vuelven más complejas, y, sobre todo, a medida que te acercas a la edad de jubilación, es posible que un único fondo ya no sea la mejor opción. “Es posible que tengas otras metas financieras, como una matrícula universitaria y la coordinación de las finanzas de un cónyuge”, afirma Fredrickson.

Si alcanzaste esa etapa, considera escoger tu propio portafolio 401(k) (es posible que tu plan ofrezca herramientas en línea que te ayuden a escogerlo). Asimismo, considera consultar con un asesor financiero sobre qué estrategia de inversión que responda a las necesidades de tu familia conviene implementar.

4. Presta atención a los costos

Según los datos de Callan, alrededor del 40% de los patrocinadores de planes 401(k) disminuyeron los cargos en el año 2017, respecto del 31.6% el año anterior. Asimismo, más de la mitad de los empleadores afirman que de alguna manera es muy probable que se cambien a inversiones con cargos inferiores.

Lo cual es genial, ya que cuanto menos cargos abonas, mayor será el rendimiento de la inversión. No obstante, es posible que eso no pase si elijes opciones de inversión de alto costo. Por lo tanto, observa con detenimiento los gastos cobrados por tus fondos (se encontrarán detallados en tu cuenta 401(k) o en el sitio web del plan).

Supongamos que estás pagando un 1% por un fondo, busca una alternativa menos costosa en el menú del plan. Para el fondo del plan 401(k) convencional se cobra un 0.05%, y las opciones en índices pueden costar solo un 0.05%.

5. Verifica las opciones de retiro de fondos de jubilación

Generalmente, los inversionistas del plan 401(k) se pasan a los planes IRA cuando se jubilan o abandonan la compañía. Sin embargo, algunos empleadores están comenzando a alentar a los jubilados a que permanezcan allí, en parte porque los planes más grandes pueden controlar mejor los costos. Cerca del 47.8% de los empleadores tienen una política de retención de los activos del jubilado, porcentaje que alcanzó el 28.3 en el año 2015, según Callan.

No obstante, hasta el momento, algunos planes ofrecen ayuda a los jubilados que buscan desarrollar una estrategia de ingresos jubilatorios. Solo el 24% de los planes ofrece una calculadora de retiro de dinero, según la encuesta de Callan, y solo un 11.6% ofrecen anualidades o renta vitalicia.

Tu plan puede asimismo ofrecer algunas opciones para aprovechar tu portafolio de jubilación. Según una encuesta realizada en el año 2017 por consultores de beneficios de Alight Solutions, el 33% de los planes proporciona solo una opción de retiro de fondos global, mientras que el 66% asimismo permite pagos por cuotas, y el 69% permite distribuciones parciales.

Por lo cual, antes de que llegues a la edad jubilatoria, averigua las reglas para los retiros de fondos de jubilación de tu plan 401(k).

“Es posible que te parezca conveniente conservar tu dinero en el plan, sobre todo si tus costos son bajos”, afirma Ward. “Sin embargo, si no tienes la flexibilidad que necesitas, es posible que esa sea la razón por la que debes pasarte a una cuenta IRA”.

