Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Marc Anthony llega con su tour a la ciudad y para los más pequeños hay muchos eventos con sabor a Navidad

Jueves 29 Navidad en el Queen Mary Uno de los festejos de navidad más populares del sur de California inició con una oferta más amplia y diversa que en años anteriores. El Queen Mary Christmas, como se llama ahora este evento, incluye en un solo lugar, el Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) pista de patinaje, la Gingerbread Village, una tienda de ventas de medias para adornar, coristas de villancicos, menú de la temporada y entretenimiento en vivo. En el Santa’s Captain Quaters, los asistentes se pueden tomar una foto con ese personaje mientras que en el Starboard Lounge pueden reunirse con la señora Claus para tomarse un chocolate caliente mientras admiran la ciudad desde lo alto. En el teatro pueden disfrutar de una proyección especial de “Polar Express” en 4D y en la proa del barco admirar el árbol de 80 pies de alto que está adornado con 45 mil luces led que se encienden de forma sincronizada. Termina el 6 de enero. Lunes a viernes 2 a 8 pm; sábados y domingos 12 a 8 pm. Boletos $16 a $22; algunas actividades tienen costo adicional, como el ingreso a la pista de patinaje y la decoración de galletas. Informes (562) 499-1739 y queenmary.com.

Fiesta en la bahía

Holiday by the Bay es una nueva festividad que está estrenando el hotel Hilton de San Diego (1 Park Blvd., San Diego) en la que el Bayfront Park se transforma en un sitio con diversas atracciones, como autos que chocan, una resbaladilla de hielo de 100 pies de larga, un show interactivo de luces, salas de estar para tomar bebidas calientes, decoración de galletas de jengibre y otras actividades. Abierto viernes a domingos y toda la semana de navidad de 5 a 11 pm. Termina el 5 de enero. Boletos $15 a $38; gratis menores de 3 años. Informes hiltonholidaybythebay.com.

Viernes 30

Pop mexicano

Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, el trío que integra la banda de pop mexicana Reik, continúa con su gira Des Amor por varias ciudades norteamericanas, y en esta ocasión hará una parada en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles). Estará acompañada de Matisse, un grupo también mexicano que actuará como telonero del show y que en 2015 se llevó el Latin Grammy en la categoría de Mejor Artista Nuevo. 8:30 pm. Boletos $65 a $175. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Sábado 1

Festival de luces

El Silverlake Independent Jewish Community Center (1110 Bates Ave., Los Angeles) realizará su fiesta anual en la cuadra, en la que habrá actividades como juegos para niños, creación de manualidades, comida y música. El motivo es la ceremonia de encendido de las luces navideñas en este centro. De 10 am a 2 pm. Entrada $15 para niños; adultos gratis y menores de 2 años también. Informes sijcc.net.

Festejos en el acuario

El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) dará inicio a sus festejos navideños con una serie de actividades para toda la familia, entre ellas un desfile de pingüinos todos los días a las 10 am. También caerá nieve en el Great Hall y se proyectará la caricatura original del Dr. Seuss “How the Grinch Stone Christmas”. Asimismo, habrá un menú especial en el Café Scuba y apariciones diarias de Santa Diver y los personajes de acuario en sus trajes de navidad. El despliegue de las casas de jengibre comienza el 8 de diciembre. En los fines de semana el acuario tendrá una área de nieve para jugar, manualidades para niños y oportunidades de fotos con Santa. Abierto todos los días de 9 am a 6 pm. Boletos $17.95 a $29.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Celebración en Union Station

Por segundo año, la Union Station (800 N Alameda St., Los Angeles) realizará el Holiday Festival, un mercado ambulante que se instalará en el patio sur de la estación. Además de artesanos y artistas habrá entretenimiento en vivo, actividades para niños, camiones de comida y un jardín de cerveza. Además habrá una presentación del Bob Baker Marionette Theater y visitas de Santa. De 11 am a 6 pm. Entrada gratis. Informes (213) 683-6875 y unionstationla.com.

Fiesta de navidad

La South Lake Avenue de Pasadena llevará a cabo una fiesta que se extenderá por varias cuadras de este distrito comercial que incluye actividades para toda la familia, entre ellas fotos con Santa, paseos en carruaje, música en vivo, cantantes de villancicos y elaboración de adornos de navidad. En el escenario de 345 S. Lake Ave., se presentará The Jacks a la 1 pm, Maggie Szabo a las 2:30 pm y la Santa Cecilia a las 4:30 pm. Entrada gratis. A partir de las 12 pm. Informes (626) 792-1259 y southlakeavenue.org.

Domingo 2

El Legacy Tour, que ha llevado a Marc Anthony a escenarios de México, Puerto Rico y Estados Unidos, llegará por una sola noche a Los Angeles, al Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Como telonero actuará el dúo de latin pop Mau y Ricky, que recibió una nominación al Latin Grammy este año en la categoría de Mejor artista nuevo. 7 pm. Boletos $67 a $167. Informes (800) 653-8000 y livenation.com.

Show de Adrián Uribe

En el show Emparejados, que presentan los comediantes mexicanos Adrián Uribe y Consuelo Duval en el teatro Orpheum (842 S. Broadway, Los Angeles), se exploran con humor los problemas, conflictos y malentendidos que surgen en la relación de pareja. También hay un poco de clichés y absurdos en las viñetas de estos artistas, que abarcan desde la era de Adán y Eva hasta esta época, y en las que actúan el Vítor y la Nacaranda, dos de los personajes más entrañables de estos artistas. 5 y 8:30 pm. Boletos $47 a $79. Informes (800) 653-8000 y ticketmaster.com.

Desfile de navidad

Carrozas, bandas de música, unidades ecuestres y la presencia de celebridades es lo que promete el desfile de navidad del Este de Los Angeles, que recorrerá el distrito comercial del histórico bulevar Whittier rumbo al corazón del centro del Este de la ciudad. Luego de la parada, seguirá el entretenimiento con un festival que incluye música, comida y actividades para toda la familia. Desfile 12 pm; festival 10:30 a 5 pm. Gratis. Informes (213) 599-8055 y elachristmasparade.com.