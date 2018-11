Eduardo Yáñez explica razón de su salida de Televisa

El actor de "La Reina del Sur 2" revela que fue un favor que le hicieron el haberlo corrido

Eduardo Yáñez realizó grandes clásicos de telenovelas en Televisa como “Destilando Amor”, “Fuego en la Sangre” y “Amores Verdaderos”, pero su relación con la empresa terminó mal y ahora el actor explica las razones.

“Tuve una bronca ahí con un director que es una imbécil, que él se siente el director de acá, pero es bastante malo y bastante antiguo y bastante poco preparado, además un tipo que abusa de sustancias, no respeta a las mujeres […] en fin tuve un problema con él y se me ofreció una novela en la cual yo no quise trabajar si él trabajaba”, reveló en el programa de Adela Micha, “La Saga”.

El actor mexicano que ahora participa en producciones de Telemundo como “Falsa Identidad” y “La Reina del Sur 2” dijo que la televisora le hizo un favor de prescindir de sus servicios.

“Entonces me dijeron bueno si tienes contrato y no quieres trabajar pues te vamos a quitar el contrato. Pues yo dije ‘pues órale, va, me voy’. Y así fue. Y no saben el favor que me hicieron”, añadió.