Familia de víctima de tiroteo en Trader Joe’s demanda al LAPD por muerte injusta

Una bala disparada por un policía mató a la mujer durante un tiroteo con un hombre que era perseguido y se atrincheró en la tienda

Con un nudo en la garganta, Albert Corado Sr. dijo que no puede superar la tragedia de haber perdido a su hija, Melyda “Mely” Corado, en un tiroteo que se suscitó en un supermercado Trader Joe’s hace cuatro meses.

“He vivido la peor pesadilla de mi vida. He escuchado a mi hija pedir ayuda una y otra vez, ‘Papi por favor ayúdame, me han disparado’ y no hay nada que yo pueda hacer”, dijo Corado Sr. el jueves durante una conferencia de prensa acompañado de su hijo, Albert Corado Jr. y sus abogados.

“Hemos estado pidiendo ayuda desde que mi hija falleció. El jefe de la policía [LAPD] me dijo que cooperaría con nosotros. Habló de transparencia, pero al final, no he escuchado del LAPD”, expresó Corado Sr. visiblemente dolido. “Todavía no tenemos el reporte del forense después de todo este tiempo”.

Ante esto, la familia archivó una demanda en contra de la ciudad de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Los Ángeles, alegando que los agentes del LAPD, identificados como Sinlen Tse y Sarah Winans, fallaron en seguir las políticas del “Uso de la Fuerza Letal” cuando dispararon a Mely en medio de un tiroteo con un hombre que perseguían y se atrincheró en el comercio.

La querella también alega que el LAPD conspiró para “justificar y cubrir la mala conducta al preparar falsos reportes del incidente”.

Mely, como la llamaban amigos y familiares, falleció el 21 de julio después que un sospechoso que estaba siendo perseguido por agentes del LAPD corriera hacia el Trader Joe’s localizado sobre la Vvenida Hyperion en Silver Lake.

La mujer de 27 años trabajaba como supervisora del negocio y estaba frente a la tienda cuando fue impactada por un disparo hecho por uno de los agentes policiales en la balacera.

“Ya han pasado cuatro meses desde la trágica muerte de Mely y los familiares siguen esperando que el jefe Michael Moore y el LAPD mantengan su promesa de transparencia y franqueza y provean respuestas a la familia Corado”, dijo Ron Rosengarten, uno de los abogados representantes de la familia Corado.

Rosengarten citó una entrevista que el jefe More hizo prometiendo a la familia hacer “Todo lo posible para responder cualquier pregunta que tengan relacionada en nuestro involucramiento y las circunstancias en su trágica muerte”.

Los abogados de la familia alegan que por meses han estado pidiendo videos de seguridad del supermercado, así como de las cámaras corporales de los agentes y cualquier otro video que pueda proveer información vital acerca de los últimos minutos de l vida de Mely. Sin embargo, aseguran que el LAPD ha ignorado sus múltiples peticiones, al igual que los abogados representantes de la agencia.

Albert Corado Jr., el hermano mayor de Mely, dijo que la familia continua sufriendo inmensamente tras el fallecimiento de su hermana.

“Tratamos de mantener un tipo de normalidad, pero es muy difícil. Una de las cosas que lo hace difícil es el LAPD. Se rehúsan a darnos la más mínima forma de evidencia y continúan ignorando a nuestra familia”, dijo Corado Jr.

Agregó que habló con el jefe Moore al día siguiente que Mely falleció y Moore le dijo que cualquier cosa que necesitara la familia lo contactaran.

“Dos días después [del incidente] se reveló lo que todo el mundo sabía, que Mely fue muerta por una bala de un agente del LAPD. Él lamentó la muerte de Mely, pero insistió que los agentes hicieron lo correcto”, dijo Corado Jr. “Desde entonces no hemos tenido mas que palabras vacías y promesas incumplidas. Pedimos reportes de autopsia de Mely, pero tiene una retención de seguridad y no sabemos por qué”.

Rosengarten dijo que la muerte de Mely es el resultado excesivo e injustificado del uso de fuerza.

“Estos agentes no estaban entrenados apropiadamente por el departamento y tanto nosotros como la familia Corado les hemos dado todas las oportunidades para que vengan con la información pertinente”, acentuó.

El 9 de octubre, los abogados archivaron múltiples reclamos en contra de la Ciudad de Los Ángeles que fueron rechazados días después.

La familia y los abogados están demandando un juicio por jurado y compensación por daños potenciales no especificados.

La oficina del procurador de Los Ángeles indicó que revisarán la querella, pero que no harían comentarios al respecto. La Policía ha dicho que no comenta sobre litigios.