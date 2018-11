“Piojo” Herrera arremete contra el VAR: “están echando ‘chescos’ y tortas”

El técnico del América desata su furia contra el arbitraje, tras concluir con empate ante Toluca

El técnico del América, Miguel Herrera, desató su furia en contra del árbitro y del VAR (Video Assistant Referee), luego del empate de último segundo que consiguió el Toluca ante las Águilas, en el partido de ida de los cuartos de final del fútbol mexicano, disputado en el estadio Nemesio Díez.

El “Piojo” Herrera llamó “güey” al silbante Adonai Escobedo por haber agregado seis minutos de compensación y también aseguró que la gente que está utilizando la tecnología del VAR “no es la adecuada”.

“Arriba yo no sé si están sentados, comiéndose una torta o algo. El VAR es muy bueno; la gente que está usando el VAR no es nada buena, no nada más en este partido, en todos”, dijo Herrera visiblemente molesto, en la conferencia de prensa posterior al partido en el que Diablos y Azulcremas empataron 2-2.

“Yo prohibiría que les dieran de comer o hasta de tomar agua, a lo mejor están distraídos en eso”, agregó el estratega.

“La plancha que mete el jugador del Toluca en el primer tiempo por qué no la revisan (de Pablo Barrientos sobre Edson Álvarez). Lo sanciona con amarilla. Si ves la jugada en el VAR es de roja directa. Arriba se están comiendo una torta o echando unos chescos o platicando“, insistió el “Piojo”.

Sobre la actuación de Escobedo, Miguel Herrera explotó por el tiempo agregado en la recta final del encuentro.

“¿De dónde carajos sacó seis minutos este güey? En lo que revisaba la jugada, si se tardó un minuto en revisar la jugada que ni era penal, si hasta en la tribuna se lo pusieron, en las pantallas. ¿De dónde sacó seis minutos? Cuatro minutos era exagerado. Parece que el cambio de árbitro nos perjudicó a nosotros”, concluyó.