La dieta de Chiquinquirá Delgado para estar siempre fabulosa

Las personas famosas se convierten en figuras de referencia para quienes no son tan famosos. Como su exposición en los medios es muy amplia y alta, los patrones de conducta y otros que desarrollan están muy dados a la imitación.

En el mercado estadounidense, una de las figuras latinas de mayor renombre es la venezolana Chiquinquirá Delgado. La ex reina de belleza en su país, recientemente ha adoptado un nuevo modo de enfrentar la nutrición.

¿Quién es Chiquinquirá Delgado?

Es una actriz, comunicadora, modelo, empresaria y presentadora de televisión nacida en Venezuela. Se dio a conocer en su país como actriz de telenovelas y como figura e imagen de instituciones de distinta naturaleza.

A principios de siglo se convirtió en la imagen de Sony para Latinoamérica, presentado varios segmentos de corta duración. Ella incursiona en Estados Unidos en el año 2009 como presentadora de programa matutino Despierta América de la cadena Univisión.

Las razones de su dieta

“Antes era pescaterian, pero empecé a tener problemas estomacales, de digestión, y empecé a ir con médicos alternativos, naturistas, que tienen un protocolo distinto. La recomendación era que probara la dieta vegana para que mi estómago se recuperara y mi intestino se curara y pudiera de verdad atar la causa, no el síntoma y así lo hice”.

Los resultados

Delgado afirma que ha mejorado bastante desde entonces. “Me sentí tan llena de energía”, confiesa. “Mi piel, mi cabello, hasta el humor. Todo te cambia. Me empecé a sentir mucho mejor de salud. Se acabaron los problemas digestivos y eso no tiene precio, que te levantes y te sientas bien”.

“Llevo casi un mes sin comer ningún producto animal y la verdad he notado muchísimo el cambio en todo sentido: en la salud, en el cuerpo-he bajado algunos kilitos– pero no me preocupan, me siento muy bien así”.

¿Qué come Chiquinquirá Delgado?

“Comienzo con un batido verde-con espinaca, aloe vera, piña, kale, cilantros, aminoácidos, y proteínas. Ahora me he vuelto un poco naturista”.

“A media mañana, toda la fruta y verdura que pueda. Hago unas parrilladas de verduras increíbles para el almuerzo, hago cremas de verduras. En las noches, hago ensaladas. Como toda la fruta y verdura que pueda sin límites”.

“Pienso seguir este ritmo, no tan estricto porque me encanta el pescado, pero no descarto en algún momento volverme vegana. No sé si vaya en camino a eso”.

