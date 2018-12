“La pastora ‘hot'”, le dicen a Rosie Rivera por mostrar sus curvas en ‘animal print’

View this post on Instagram

Every dream has a process and a price tag. Those who embrace the process and pay the price, live the dream. Those who don't, just dream …………………………………………………………………..Cada sueño tiene un proceso y un costo. Aquellos que abrazan el proceso y pagan el preciso, viven su Sueño. Más aquellos que no, siguen solo soñando. 👚@forever__fashions__ 👖 @joesjeans