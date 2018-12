Animan a las mujeres a estudiar para ser mecánicas en aviación

Hay una gran demanda: se jubilan muchos y entran pocos a esta fuerza laboral; la paga es prometedora

Mónica Hernández se acaba de graduar como mecánica de aviación, una carrera en alta demanda en el país, que cada vez ofrece más oportunidades a las mujeres.

“La verdad que cuando salí de la secundaria no sabía qué quería hacer. No quería ir a un colegio de cuatro años porque era mucho dinero. Así que empecé a ver oficios y cuando vi mecánica de aviones, dije ‘lo voy a intentar’”, cuenta Mónica, de 20 años de edad y residente de Sun Valley, en el Valle de San Fernando.

“Al principio no me gustó pero conforme me fui adentrando, pasó el tiempo y vi la dedicación de los maestros para motivarnos a echarle ganas, me quedé y ya estoy en el último semestre de la carrera”, comenta.

Escasez de mecánicos de aviones

Según el Consejo de Educación Técnica de Aviación (ATEC), mientras que cada año los nuevos mecánicos que entran a la fuerza de trabajo representan el 2% del abasto, el 30% de esa fuerza de trabajo se jubila.

Se proyecta un descenso de 5% en los próximos 15 años de la fuerza de trabajo. Es esta escasez proyectada, la que ha hecho voltear los ojos a las mujeres para atraerlas al campo de la mecánica de la aviación. Actualmente representan el 2.3% de los 286,000 mecánicos certificados.

En medio de una escasez global de mecánicos de aviones, el Centro de Aviación del Aeropuerto Van Nuys operado por la División de Educación y Carreras para Adultos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), revela que las oportunidades para las estudiantes mujeres se están disparando.

El porcentaje de mujeres en este Centro de Aviación es de 10%, por encima del promedio nacional de mujeres empleadas en este campo, de apenas 2.3%.

En Van Nuys, el programa es único porque se imparte en un aeropuerto que está en activo, y está abierto para estudiantes que se gradúan de la secundaria, mayores de 16 años y adultos.

“Hay dos opciones, si vienes a la escuela siete horas diarias te gradúas en poco más de dos años; si vienes por la noche y solo tomas cuatro horas diarias, te tomará cuatro años y medio, acabar”, explica Mónica.

Los mecánicos de aviones se encargan de reparar las naves y de su mantenimiento. Si adquieren mayor especialización, pueden convertirse en inspectores de aviones y helicópteros.

Suelen trabajar en hangares, estaciones de reparación y aeropuertos, en horarios de tiempo completo y con frecuencia cumplir con horas extras.

Ed Holyoke, profesor de la materia de armazón y otras asignaturas del Centro de Aviación del Aeropuerto de Van Nuys, dice que si amas los aviones, no puedes estar lejos de ellos, te gusta tocar cosas, ensuciarte y ganar bien, la mecánica de aviación es la carrera para ti.

“Está proyectado que en los próximos 10 años vamos a necesitar 600,000 (mecánicos de aviones) en el país. Cada año se retiran 60. Los mecánicos están en demanda. ¡Necesitamos más!”, exclama.

¿Cuánto gana un mecánico de aviación?

“Cuando comienzan, ganan alrededor de 25 dólares por hora. En cinco años, pueden llegar a ganar 40 dólares. Estamos hablando de entre $60,000 y $70,000 dólares al año, pero si le agregas las horas extras y trabajan para una compañía aérea, pueden llegar a ganar fácilmente $100,000 dólares al año”, precisa Holyoke.

Observa que en el Aeropuerto de Van Nuys los preparan para pasar los exámenes y obtener un certificado de la Administración Federal de Aviación. “Luego pueden ir avanzando, prepararse para ser inspectores, y también deben sacar una licencia para el tipo de avión en el que van a trabajar”, indica.

La mecánica de aviación solía ser una carrera casi exclusiva para los hombres, pero eso ha cambiado. “Hoy podemos ver a más mujeres como Mónica estudiando para ser mecánicas de aviación. La industria reconoce que las mujeres tienen habilidades iguales y hasta mejores que los hombres”, dice el profesor Holyoke.

Pocas mujeres en la industria

Mónica comenta que en su grupo solo hay cuatro mujeres, y ella es la única latina.

“La carrera de mecánico de aviación requiere de mucho estudio y leer”, observa.

Edgardo Vásquez, de origen peruano, es otro graduado.

“Me siento muy emocionado, con una gran adrenalina, porque voy a la industria de la aviación, y ese es uno de los sueños que he tenido desde niño”, dice.

Confiesa que siempre quiso investigar la ciencia que hace que los aviones se levanten de la tierra a los aires. “La gravedad y los principios de física lo hacen posible”, dice este joven, quien ya trabaja en el Aeropuerto de Van Nuys haciendo sus pininos como mecánico de aviación.

“La semana que entra voy a hacer el examen. Nada es fácil. Lo difícil es encontrar el tiempo, la dedicación y la pasión”, sostiene feliz.

Una carrera redituable

Clay Lacy Aviation entregó recientemente $10,000 dólares en becas para los estudiantes de mecánica de aviación del Aeropuerto de Van Nuys.

“Promover y apoyar carreras prósperas para estudiantes en el mantenimiento de aviones es crítico para el éxito futuro de la industria de la aviación”, dice el presidente de la empresa, Brian Kirkdoffer.

“Los graduados van a tener grandes oportunidades de empleos en el campo de la aviación comercial, militar o corporativa”, señala.

Desde 2015, Clay Lacy Aviation ha entregado $40,800 dólares en asistencia financiera a 100 estudiantes para ayudarles con sus colegiaturas, libros, herramientas y exámenes de certificación.

“Sé que esta carrera me va a llevar lejos y que siempre voy a tener un buen ingreso”, dice Mónica, quien ya trabaja como técnica en un laboratorio de propulsión de jets.

El comentario entre los estudiantes es que la colegiatura es accesible. El costo anual es de 1,200 dólares para un estudiante de tiempo completo.

Los graduados que pasan los exámenes para obtener la licencia encuentran empleo en más de 95% de los casos en compañías aéreas locales, departamentos corporativos de vuelos, compañías de manufactura de partes y productos aeroespaciales.