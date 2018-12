En España catalogan de “alto riesgo” el River-Boca y duplican la seguridad

Madrid no quiere escenas de violencia como las que se vivieron en el estadio Monumental

Madrid se prepara para recibir el superclásico River-Boca, para tener en el Santiago Bernabéu la final de la Copa Libertadores. El domingo en el estadio merengue se definirá al máximo certamen sudamericano luego del bochorno que se vivió en el Monumental con la agresión al plantel xeneize y la posterior decisión de Conmebol de trasladar la sede al viejo continente.

Lo cierto es que en Madrid quieren bien lejos las escenas de violencia que se vivieron aquel fin de semana en el Monumental. Por eso las fuerzas de seguridad españolas diseñaron un operativo sin antecedentes y que duplica a lo que sucede un fin de semana cualquiera: designaron 3000 efectivos más aquellos trabajadores municipales y sanitarios que estén involucrados.

El ministerio de Seguridad argentino colaborará con 100 teléfonos móviles, que se usarán en cada uno de los accesos por los que tengan que pasar los hinchas argentinos y pondrán especial énfasis en ambas cabeceras, donde estará el núcleo de las hinchadas.

Algunos recuerdan el Real Madrid-Barcelona de 2015 (justo después del atentado en París) como el del operativo de seguridad más grande. Fueron 1000 efectivos de la Policía Nacional y otros 1400 de la seguridad privada de los propios clubes y de La Liga, incluidos francotiradores en los tejados alrededor del campo. Algo similar (con un número un poco menor) ocurrió en 2017 en el partido Real Madrid-Bayern Munich de Champions League.

En España algunos organismos comenzaron a quejarse por el elevado costo en el operativo de seguridad. Según trascendió en algunos sitios cuatro sindicatos (Sindicato Unificado de Policía, Confederación Española de Policía, Unión Federal de Policía de Madrid y Sindicato Profesional de Policía) dijeron que los valores son exorbitantes. Sin embargo, tanto el alquiler del estadio como el costo del operativo de seguridad será asumido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Habrá un triple anillo de seguridad. En primer lugar, control de documentos de identidad junto con las entradas. Nadie podrá superar dichos controles sin un ticket con su nombre ni con la pulsera que les darán cuando busquen los boletos. Luego un exahustivo cacheo de seguridad y un nuevo control antes de entrar a la cancha. Les recomiendan a los hinchas llegar con, al menos, dos horas de antelación al comienzo del partido.

En el esatdio Santiago Bernabéu se implementará el programa Tribuna Segura, los barras de River no podrán ver el partido en la cancha. “A partir de ahora, la barra de River no podrá ingresar a ningún estadio”, graficó una fuente al tanto del operativo madrileño. Eso sí: en principio, si los barras de River y Boca quieren viajar a Madrid, la dirección de Migraciones argentina no puede negarles la salida. Algo similar ocurre en el ingreso a territorio español: no podrán expulsarlos apenas lleguen al aeropuerto de Barajas. En cambio, sí estarán limitados para ingresar a la cancha.