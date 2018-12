Alberto Estrella confirma no tener cáncer

Tras 2 años de ausencia, el actor habla sobre los chismes que hay a su alrededor

Tras más de dos años de ausencia, se rumoreó que Alberto Estrella tenía una enfermedad terminal que lo mantuvo alejado de los reflectores, el actor desmiente esa noticia.

“Es que ¿de dónde sacaron eso?, llevo 35 años de no estar metido en chismes, no voy a empezar ahora; si antes me daba flojera, ahora con mucha más razón me da flojera. Agradezco su preocupación de verdad, pero lo único que hice fue tomarme unas vacaciones que se alargaron a dos años”, declaró.

El actor no quiso decir que se iba de vacaciones y por eso se armó gran chisme: “Mi único error fue no anunciarlo, porque me fui sin nada, sin aparatos, sin celular. Además, yo dije que si no le digo a nadie, pues nadie se va dar cuenta y de repente se arma todo esto. Entonces, vayan con la persona que lo armó y pregúntenle porque ya no voy hablar más de eso. Gozo de buena salud, ya no voy hablar más de eso”, sentenció.

A su regreso, ya tiene proyectos televisivos: “Estoy retomando mi actividad e inmediatamente que llegué de irme de vago me llegaron propuestas. Lucero Suárez me invitó a Ringo; José Alberto Castro a Por amar sin ley. Estoy impresionado”, finalizó.