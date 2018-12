Ariana Grande pone alto a sus fans por ataques hacia su ex Pete Davidson

La pareja tuvo un tórrido romance pero sigue existiendo respeto entre ambos

Ariana Grande pidió a sus fans que sean más amables con su ex, Pete Davidson, ya que ha tenido pensamientos suicidas por los reclamos que ha recibido en redes sociales.

La cantante hizo el llamado a través de una historia de Instagram.

“Sé que ya lo saben, pero me me gustarÌa recordarles a mis fans que sean gentiles con otros“, dijo, “realmente lo que más me importa es el perdón y la positividad. Me preocupan profundamente Pete y su salud. Por eso les pido que sean amables con los demás, incluso en internet“.

Grande agregó que por sus errores se ha desconectado de las redes sociales y por eso mismo pide tolerancia, ya que no se puede adivinar lo que sienten otras personas.

Anteriormente, Davidson compartió que ha recibido múltiples ataques por haber terminado con Ariana Grande en octubre.