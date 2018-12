Trump estudia cobrar tarifa a inmigrantes que soliciten asilo

Se requeriría que los inmigrantes que ya están en Estados Unidos paguen $50 dólares con su solicitud de asilo

El gobierno de Donald Trump está estudiando un drástico cambio al proceso para la solicitud de asilo político por parte de inmigrantes.

Según un reporte de Buzzfeed, el gobierno está considerando pedirle a los solicitantes de asilo que paguen una tarifa como parte de su solicitud.

De implementarse esta nueva política se requeriría que los solicitantes que ya viven en los Estados Unidos paguen una tarifa de $50 dólares para solicitar asilo.

La tarifa no se aplicaría a quienes reclaman el temor de persecución en los puertos de entrada de EEUU o a quienes solicitan las protecciones mientras se encuentran en un proceso de deportación. Por su parte no habría exención de la tarifa para aquellos que no pueden pagar los $50 dólares, según fuentes de BuzzFeed.

La propuesta que todavía está en estudio podría a afectar a miles de inmigrantes que solicitan asilo político cada año. Tan solo en 2017 cerca de 100,000 personas solicitaron asilo en EEUU. Actualmente USCIS está procesando 300,000 solicitudes en total.

Buzzfeed señala que aunque USCIS cobra tarifas por la mayoría de las solicitudes de visa e inmigración, generalmente no cobra por solicitudes humanitarias, como visas para víctimas de delitos o víctimas de trata de personas.

“La razón por la que no cobramos por las solicitudes de asilo es intuitiva”, dijo a Buzzfeed el abogado de inmigración Juan Camilo Mendez Guzmán. “Incluso si esto impide que una persona pueda solicitar asilo ¿de eso se trata? ¿Vamos a cobrar una cantidad de dólares para que los inmigrantes no sean devueltos a un lugar donde son perseguidos? Esto es una locura” explicó el abogado.

La propuesta, de aplicarse, sería el último cambio en el proceso de asilo impulsado por la administración Trump, que durante mucho tiempo ha sido crítico del proceso que dice que se abusa con demasiada frecuencia.