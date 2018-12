El Soraya celebra la navidad al puro estilo mexicano

Mariachi, ballet folklórico y una cantante de música ranchera son parte de las celebraciones decembrinas de este teatro

El teatro Soraya, que al año realiza más de 50 eventos de música clásica, popular, de danza y de teatro, es de los pocos lugares de su clase –si no es que el único– que realiza una celebración navideña al puro estilo mexicano.

Este local, ubicado en el campus de la California State University, en Northridge, será este sábado la sede de Nochebuena, o Christmas Eve in Mexico, un evento musical que incluye la participación del Ballet Folklórico de Los Ángeles, el Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar y Ángela Aguilar, la hija más pequeña del intérprete mexicano Pepe Aguilar.

En sus 20 años de trayectoria, el Mariachi Garibaldi se ha convertido en una de las agrupaciones con más prestigio de la región; ha acompañado a artistas como Yolanda del Río, Pablo Montero, Beatriz Adriana, Alejandro Fernández y el desaparecido Juan Gabriel. Y también ha compartido el escenario con mariachis como los Camperos, el Vargas, el Nuevo Tecalitlán y el Imperial de México.

Por su parte, el Ballet Folklórico de Los Ángeles es uno de los ensambles más reconocidos en la región. Además de que ha bailado en lugares como el teatro Nokia, el Greek y el John Anson Ford, ha compartido el escenario con cantantes como Lila Downs, Beatriz Adriana y Paquita la del Barrio.

Ahora, tanto el mariachi como el ballet podrán poner en su lista de celebridades que han acompañado el nombre de Ángela Aguilar, quien por primera vez participa en un concierto en el que no está ni su papá ni su hermano Leonardo.

“No, no estoy nerviosa, estoy muy emocionada y feliz de la vida”, dijo la joven de 15 años, que a pesar de su edad ya tiene un buen trecho recorrido en el mundo de música.

Esta invitación la recibió por parte del ballet folklórico, y su participación consistirá en cantar temas navideños, de su disco “Primero soy mexicana” y otras canciones “que no he grabado pero que son muy bonitas”.

Mientras tanto, la familia Aguilar puso una pausa a Jaripeo sin fronteras, el show musical y ecuestre que los llevó a escenarios de México y Estados Unidos gran parte de este año y que retomará su ruta en unas semanas corregida y aumentada, según Ángela. Y mientras esto pasa, dice que no deja de componer temas para su próximo disco, que será, por supuesto, de música ranchera.

“Este 2018 ha traído muchas bendiciones, cumplí 15 años, fui nominada a dos Latin Grammy , afirmó Ángela anteriormente en conferencia de prensa.

“Cuando yo saqué mi material, lo quise hacer como en tributo a todas las mujeres mexicanas que nos abrieron las puertas para poder cantar este género, artistas como Rosita Quintana, Flor Silvestre, Lola Beltrán… todas esas artistas.Nunca pensé que me fueran a nominar en los Latin Grammy ni cantar ahí, fue una gran sorpresa, un gran honor porque gracias a Dios no me desafiné, no me caía del escenario, fue una representación de lo que verdaderamente es México”, agregó.

Con información de Agencia Reforma

En detalle:

Qué: Festival Nochebuena

Cuándo: sábado, 3 y 8 pm

Dónde: The Soraya, 18111 Nordhoff St., Northridge

Cómo: boletos $34 a $79; informes (818) 677-3000 y thesoraya.org