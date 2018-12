Clarissa Molina, estrella de Univision, será parte de ‘Mira Quién Baila All Stars’

View this post on Instagram

Voy a “ @miraquienbaila All Star” mis amores!!! Que emoción!!! 💃🏻💃🏻💃🏻 A bailar por un propósito, ya les contaré mi por qué! Espero que me acompañen en esta nueva aventura como siempre, los quiero mucho!!! 🎉 Estoy feliz!!!!!!! #miraquienbaila #MQB #AllStar #ClarissaMolina #bailando #bailandoporti #buenasvibras #graciasDios #cuentoconustedes #adarlotodo Gracias @gianninaazar por esta hermosa pieza! ❤️