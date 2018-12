VÍDEO: Petición de matrimonio hace historia y sorprende incluso al novio

Las emociones no se pueden planear y podemos sorprendernos de nuestra propia reacción

Hay modos muy especiales de lanzar la gran pregunta que marca un antes y un después en toda relación de pareja. También hay formas más normales de preguntar ¿te quieres casar conmigo?

No importa cómo sea el ritual que rodeé la gran pregunta, lo que lo hace único y especial es la reacción de la otra persona.

Lauren Johnson, una joven enamorada, estaba paseando y disfrutando de la naturaleza con su novio, Tyler.

De repente, él se arrodilla para, ¡cómo no!, proponerle algo. En esos bosques de Nebraska Johnson de dio cuenta de que había un cartel escrito a mano con una pregunta.

La pregunta.

A la gran cuestión de si se quería casar con su novio, ella no pudo responder simplemente sí. Su emoción era demasiado intensa.

“Oh, Dios mío”, gritó Lauren, mientras salta enérgicamente arriba y abajo, como se ve en el video del momento.

“Esperaba que me lo preguntara, no sabía cuándo”, contó Johnson a Inside Edition. “Nunca imaginé que estaría tan emocionada pero en ese momento, casi no pude controlarme, estaba tan feliz”.

Una bonita experiencia que terminó, por supuesto, con un final feliz compartido por los novios. Una pareja que se dijo “sí quiero” y no pudo más que gritar de emoción.