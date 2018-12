Esquina migratoria: tiene hijo con discapacidad y una orden de deportación

Tengo una orden de deportación y un hijo con discapacidad. Un abogado me dijo que sólo puedo hacer un solicitud para que me den más tiempo, un año y medio a dos años, pero que después de ese tiempo es muy probable que me busquen y me deporten. Yo quisiera saber si no puedo obtener un permiso de trabajo por lo del niño ¿Usted que me sugiere?

Debido a la complejidad de tu situación, se requiere un análisis mas profundo de tu caso para darte una respuesta mas concreta.

Por lo poco que ahora mencionas, te puedo adelantar que las posibilidades de hacer un ajuste legal a tu favor dependerán del tipo y fecha de la deportación que se te haya emitido, del tipo de discapacidad de tu hijo (y si nació en Estados Unidos), cuánto tiempo llevas en el país, tu conducta moral, un récord criminal limpio y otras variables que tu caso pueda presentar.

El primer paso es consultar a un abogado honesto que te diga la verdad, que no te engañe con falsas promesas y que no quiera aprovecharse de tu desesperación.

Es importante que tengas en orden el expediente médico de tu hijo, incluyendo el diagnóstico.

Si logras demostrar clínicamente que tu hijo depende 100% de ti para su sobrevivencia, tus posibilidades de obtener un estatus legal son mayores, pero en cualquiera de los casos tendrá que ser un juez de inmigración quien determine si puedes quedarte o no en Estados Unidos de manera legal.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.