Emma Coronel, esposa de “El Chapo” manda mensaje a AMLO y a su política contra el narco

La joven esposa de "El Chapo" espera que el gobierno de AMLO sea bueno para México

“Yo creo en dios y no quiero pensar nada negativo sobre su condena, quiero pensar que todo va a salir bien para él y para nosotros”, este fue el mensaje que reiteró una y otra vez Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano “El Chapo Guzman” en entrevista exclusiva con Telemundo.

La bella Emma Coronel que ha acompañado a su esposo en cada paso de su juicio en Nueva York, el cual que ya cumple un mes, se pronunció sobre el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y sus declaraciones manifestando no querer la guerra con los narcotraficantes.

“Estoy encantada con lo que vaya a hacer nuestro nuevo presidente, que sea lo mejor para el país, yo encantada”, dijo Coronel.

Al preguntarle si este nuevo gobierno y su cambio de enfoque va a ser mejor para su esposo, Coronel de forma diplomática respondió: “No sé qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país yo encantada con él”.

Al preguntarle sobre quién tiene la responsabilidad de la ola de violencia que vive México Coronel dijo que no hay culpar ni a los narcos ni al gobierno. “Todo debemos aportar, hacer las cosas pensando en el país.

Sobre su seguridad la joven esposa de “El Chapo” aseguró que se siente segura en México. “Yo aquí, en México, dónde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor”.

Coronel de 29 años y nacida en Santa Clara, California se ha convertido recientemente en el centro de atención de la prensa mundial por lo poco que se conoce sobre su vida, sin embargo al finalizar la entrevista dejó la impresión de ser una mujer muy tranquila, contenida y positiva, a pesar del oscuro panorama que enfrenta su marido.