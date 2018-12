Formas de ahorro inteligentes cuando tu hijo está en la universidad

Es posible que en este momento extrañes a tus hijos que están en la universidad, pero al menos hay algo positivo para tus finanzas.

No solo gastarás menos en comestibles y gasolina. “Hay algunos artículos importantes que quizás no estés considerando que podrían sumar ahorros significativos”, dice Shannon Vasconcelos, directora de finanzas universitarias de Bright Horizons Education & College Advising.

Aquí te mostramos cómo ahorrar dinero y reducir un poco la carga del pago de las facturas de la matrícula.

Reduce el gasto del seguro del automóvil

Si tu estudiante asiste a una universidad lejos de casa y no tiene automóvil, puedes calificar para un descuento de “estudiante distante”. Las políticas varían, pero el descuento generalmente se aplica a los estudiantes que viven al menos a 100 millas de su hogar, que están en la universidad a tiempo completo y tienen menos de 25 años. Podrías obtener hasta un 30% de descuento de tu póliza anual, según el sitio de comparación de precios de seguros Insurance.com.

Otra opción podría ser cambiar de categoría a tu hijo de conductor principal a “conductor ocasional”, que generalmente hace referencia a alguien que maneja menos del 25% del kilometraje que se recorre con el automóvil anualmente.

También puedes retirar a tus hijos temporalmente de tu póliza y agregarlos nuevamente cuando regresen a tu casa durante el verano. Pero revisa con tu aseguradora para garantizar que puedas excluir a un conductor que ya esté en tu póliza y que utilice tu casa como dirección principal. Otra opción: verifica si puedes obtener un descuento en las primas si la ausencia de tus hijos implica que acumulas menos millas en los automóviles familiares.

Incluso si tu hijo se transporta en automóvil a la escuela, algo que la mitad de los estudiantes hacen, quizás puedas reducir el costo del seguro. Verifica si tu aseguradora ofrece un buen descuento para estudiantes, que generalmente está disponible para estudiantes de tiempo completo que mantienen un promedio de calificaciones de 3.0 o superior. Los ahorros varían del 15% al 25%, según Insurance.com.

Considera un plan de seguro de salud universitario

La mayoría de las universidades ofrece planes de seguro de salud a los estudiantes y les exige que compren o se den de baja mediante una prueba de un seguro alternativo. Eso es cierto, a pesar de que, a partir de 2019, se elimina la exigencia de contar con un seguro de salud o pagar una multa en virtud de la Ley de Asistencia Asequible, dice Vasconcelos. “Las universidades están preocupadas por la responsabilidad y siempre han requerido que los estudiantes tengan un seguro”, indica.

Los jóvenes adultos pueden permanecer protegidos por la póliza de sus padres hasta los 26 años, y para muchas personas, es lo más lógico. Si obtienes un seguro a través de tu empleador, la mayoría de las compañías subsidian las primas para los trabajadores, por lo que un plan familiar podría ser más barato que una póliza individual que ofrezca la universidad. Tu hijo también puede conservar a los mismos médicos y programar visitas cuando regrese a casa de la universidad.

Algunas universidades permiten que cualquier estudiante, sin importar el seguro, se trate en la clínica de salud del campus. Eso es bueno si tu hijo generalmente está sano y puede necesitar una visita solo por problemas menores, como una torcedura de tobillo o una infección sinusal.

Pero si tu hijo va a la escuela y necesita consultar regularmente a los médicos por una enfermedad crónica o no vuelve a tu hogar con frecuencia, puede resultar costoso visitar a médicos fuera de la red del seguro de tu familia. Un plan local con médicos dentro de la red podría ser más barato a largo plazo. Ten en cuenta cuando compares costos que el seguro de la universidad generalmente se adjunta a tu factura de la matrícula cada semestre. No pagarás mensualmente como lo haces con el seguro de salud tradicional.

Busca descuentos para estudiantes

Antes de invertir dinero para gastos diarios y actividades extracurriculares, tú o el estudiante deben verificar si hay un precio más bajo para estudiantes universitarios. Hay cientos de descuentos para estudiantes en todo, desde comprar tecnología e ir al cine hasta enviar paquetes y tomarse vacaciones. Tu hijo solo tiene que mostrar su identificación de estudiante o usar su dirección de correo electrónico de la universidad.

Los descuentos pueden ser sustanciales. La mayoría de las compañías de tecnología ofrecen a los estudiantes un precio especial para comprar computadoras, software y otros artículos tecnológicos. Los estudiantes (y profesores) pueden obtener Microsoft Office, incluso Word, Excel y PowerPoint, de forma gratuita, siempre y cuando tengas una dirección de correo electrónico de la universidad. Apple ofrece precios especiales a los estudiantes actuales y primerizos y a sus padres que compran computadoras portátiles y tabletas.

Los estudiantes que configuran su propia cuenta de Amazon Prime obtienen una prueba gratuita de 6 meses. Después de eso, la membresía de Student Prime solo cuesta $6.49 al mes, la mitad del costo que para los miembros regulares. También puede ser más fácil encontrar descuentos con Student Prime, ya que Amazon indica que trabaja con cientos de proveedores para brindar ofertas a los estudiantes. Amazon también te permitirá intercambiar libros de texto en el futuro por una tarjeta de regalo de Amazon. ZipCar ofrece a los estudiantes universitarios una reducción en la membresía a través de cientos de universidades. FedEx resta un 20% cuando los estudiantes envían paquetes. Se puede encontrar un buen resumen de ofertas en AffordableCollegesOnline.

Aprovecha las exenciones fiscales

Hay algunos beneficios fiscales valiosos para los padres con estudiantes dependientes. Por cada estudiante que tengas en la universidad, el crédito tributario llamado American Opportunity Tax Credit te da un crédito fiscal de $2,500 cuando gastes $4,000 en costos universitarios que califiquen. Otro crédito Lifetime Learning Credit ofrece una exención de impuestos de hasta $2,000 por año para gastos que califiquen.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.