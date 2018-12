ICE arresta a 170 inmigrantes que buscaban la custodia de niños indocumentados

Más del 60% de las personas que fueron arrestadas no cuentan con antecedentes criminales

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) ha arrestado a 170 posibles padres sustitutos de niños inmigrantes bajo la custodia del Gobierno, que cruzaron la frontera de Estados Unidos de manera irregular entre julio y noviembre de este año, sin sus padres o tutores, según fuentes oficiales consultadas este lunes por el periódico San Francisco Chronicle.

Las autoridades migratorias dieron con estas personas mientras revisaban los antecedentes de las personas en una lista del Departamento de Salud y Servicios Humanos de posibles candidatos para recibir la custodia de los niños.

Más del 60% de las personas que fueron arrestadas no cuentan con antecedentes criminales, sin embargo, su situación migratoria era irregular. El otro 30% contaba con algún tipo de antecedente penal. Durante la administración del ex presidente Obama, ser indocumentado no suponía un obstáculo para recibir la custodia de un niño inmigrante. La administración Trump, en cambio, ha utilizado las bases de datos con las huellas dactilares de la gente que desea obtener la custodia de un menor (frecuentemente algún familiar), para conocer su historial y utilizarlo en su contra.

La medida se llevó a cabo en un contexto en el que más de 14,000 menores de edad están detenidos en centros de ICE, la mayoría administrados por empresas privadas. Ahora, personas que podrían haber recibido en sus hogares a los niños serán ellas mismas enviadas a centros de detención y probablemente se enfrenten a la deportación.

“Es indignante”, dijo la senadora demócrata de California Kamala Harris al San Francisco Chronicle. “No sé si esto es con intención o no, pero la consecuencia natural será que los niños no tendrán a dónde ir”.

Defensores de los derechos de los migrantes menores de edad han dicho que las revisiones de antecedentes acompañadas de arrestos harán más difícil que alguien quiera patrocinar la estancia de estos niños.

La senadora Harris ha propuesto una ley para que ICE no pueda utilizar la revisión de antecedentes como un arma para arrestar a inmigrantes indocumentados que reclaman la custodia de un menor no acompañado.

No es la primera vez que ICE deporta adultos que buscaban a un niño detenido, en septiembre, la cadena de noticias CNN reportó el arresto de 41 patrocinadores potenciales, la mayoría detenido por su estatus migratorio.