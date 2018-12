El nuevo ridículo de Trump en la arena mundial

Una vez más el presidente Donald Trump dejó ver su falta de diplomacia, sentido de solidaridad y respeto quedando nuevamente en rídiculo a nivel mundial por vincular el atentado de ayer en Francia con la necesidad de construir su muro fronterizo.

En un penoso tuit de Trump el mandatario vinculó el nefasto atentado de ayer en Estrasburgo (Francia), en el que fallecieron dos personas y otras catorce resultaron heridas, con su mayor obsesión migratoria, la necesidad de construir un muro para aumentar la seguridad fronteriza del país.

“Otro ataque terrorista muy malo en Francia. Vamos a fortalecer aún más nuestras fronteras. ¡(El líder de la minoría demócrata en el Senado) Chuck (Schumer) y (la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja) Nancy (Pelosi) deben darnos los votos para obtener más seguridad fronteriza!”, apuntó Trump en Twitter.

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2018