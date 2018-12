Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Baile flamenco, cine japones y el trap latino de Anuel AA son algunas de las ofertas en la ciudad

Jueves 13

Exhibición de joyas

La colección de las obras maestras de la diseñadora de joyas Paula Crevoshay está a la vista en el Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) bajo el nombre “Art of the Jewel: The Crevoshay Collection”. Se trata de la exhibición de 50 joyas, entre ellas aretes, brazaletes y broches hechos con turmalina de California, zafiro de Montana, piedra luna, perlas y diamante negro, entre otras piedras preciosas, acompañadas de gemas y minerales de las colecciones del museo. La exhibición se puede admirar en el Gem and Mineral Vault del museo. Diario 9:30 am a 5 pm. Boletos $6 a $14. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Teatro en español

“La Víspera/The Eve” es una obra de teatro en español escrita por Víctor Vázquez y dirigida por Jesús Castaño-Chima que presentan miembros del Teatro del Pueblo, integrado por residentes de la comunidad de North University Park (cerca de la Universidad del Sur de California). Las funciones son en español con supertítulos en inglés en el teatro 24th Street (1117 W. 24th St., Los Angeles). Ahora convertida en una tradición en este barrio, la obra es una historia original que narra lo que sucede cuando el párroco de la vecindad se tiene que ausentar unos días antes de navidad y deja a cargo a Jo, quien luego de resistirse a celebrar el servicio en la Nochebuena, descubre por qué odia esa época del año. Jueves y viernes 8 pm; sábado u domingo 4 pm. Boletos $2.40. Informes (213) 745-6516 y 24thstreet.org.

Viernes 14

‘Cascanueces’ ruso

El Moscow Ballet presenta el show Great Russian Nutcracker, que incluye una escenografía pintada a mano, doncellas de nieve rusas, títeres gigantes y muñecas clásicas de ese país como parte del espectáculo. El tour recorre cien ciudades de Estados Unidos, y en Los Angeles tendrá tres presentaciones en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles), una el viernes 7 pm, y dos el sábado, 1 y 5 pm. Boletos $33 a $123. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Sábado 15

Teatro familiar

En esta versión de “The Wonderful Winter of Oz”, la rana Kermit interpreta al Mago de Oz y Marissa Jaret Winokur a Glinda. Se trata de la versión actualizada del famoso cuento, dirigida por Bonnie Lythgoe y coreografiada por Napoleon y Tabitha D’umo; tendrá presentaciones en el Pasadena Civic Auditorium (300 E. Green St., Pasadena) hasta el 30 de diciembre. Incluye actos de magia, comedia, danza y música contemporánea. Funciones de jueves a sábado; consultar horarios en la página oficial. Boletos $24 a $125. Informes (626) 793-2122 y thepasadenacivic.com.

Fiesta navideña

El concejal Marqueece Harris-Dawson y la ciudad de Los Angeles realizaron una colaboración para llevar a cabo Winter Wonderland, un evento navideño al que puede asistir toda la comunidad y que tendrá lugar en el Sears Bowl de Baldwin Hills Crenshaw (3650 W. Martin Luther King Junior Blvd., Los Angeles). Habrá toboganes de nieve, entretenimiento en vivo, bar de s’mores y rifas. De 11 am a 4 pm. Informes tinyurl.com.

Navidad en Little Tokio

El Japanese American Cultural and Community Center llevará a cabo A Little Tokyo Christmas, una noche con música en vivo, danza y la oportunidad de hacer compras en los comercios locales de esta área del centro (244 S. San Pedro St., Los Angeles). Entre los músicos que participan están Danny Agai, Cold Tofu, Jason Fong, Kym Hoy y Grace Yoo. A partir de las 2 pm. Boletos $22 a $25. Informes (213) 680-3700 y jaccc.org.

House of Blues familiar

Además de ofrecer conciertos de algunos de los artistas alternativos más emblemáticos del mundo, la House of Blues (400 W. Disney Way, Suite 337, Anaheim) es casa de un restaurante y bar que en los fines de semana incluye un menú en el que los niños comen gratis. El lugar, localizado en el Anaheim GardenWalk, sirve pizza de queso o pepperoni, croquetas de pollo, minihamburguesas, pollo a la plancha, hotdogs y pasta de macarrón con queso sin costo a niños menores de 12 años con el consumo de un adulto. Sábado y domingo 11 am a 4 pm. Informes (714) 520-2334 y houseofblues.com/anaheim/restaurant.

Domingo 16

Concierto de rap

Aunque en Puerto Rico su música es bien conocida, esta será la primera vez que el rapero Anuel AA pise un escenario angelino. Reconocido como uno de los pioneros del latin trap, el intérprete estará en la ciudad para ofrecer un show en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), que es parte de su gira Real hasta la muerte, título también de su exitoso y más reciente álbum. Para todas las edades. 7:30 pm. Boletos $55 a $160. Informes (877) 234-8425 y microsofttheater.com.

Show de flamenco

Vanessa Albalos, María Bermúdez, Wendy Castellanos, Manuel Gutiérrez son los bailarines de flamenco que estarán acompañados de los guitarristas Kai Narezo y Antonio Triana, y el cantaor José Cortés en el espectáculo “Gala Flamenco”, en The Fountain Theatre (5060 Fountain Ave., Los Angeles). En las percusiones participa Gerardo Morales. 8 pm. Boletos $30 a $50. Informes (323) 663-1525 y fountaintheatre.com.

Martes 18

Cine japonés

The Japan Foundation (5700 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles) presenta la cinta “Maquia: When the Promised Flower Blooms”, una función especial que marca el debut como directora de Mari Okada, la guionista de trabajos como “The Anthem of the Heart”. Representa el “momento eterno” de un chico y una chica que se conocen con el paso del tiempo. Viven por varios siglos y mantienen su apariencia juvenil, y aborda el tema de lo irremplazable del tiempo, tejido por dos personas solitarias que solo pueden encontrar consuelo una en la otra. En japonés con subtítulos en inglés. 7 pm. Entrada gratis. Informes (323) 761-7510 y jflalc.org/ac-japanema.