Golpean en la cara a la mamá de Jennifer López

La cantante vivió un angustioso momento junto a su progenitora

Un fanático intentó alcanzar a Jennifer López para pedirle un autógrafo y en el procesó le propició un gran golpe en la cara a la mamá de la cantante, Guadalupe Rodríguez.

La cantante se preocupó mucho por el incidente, pero se concentró más en cuidar de su mamá y ver que el golpe no le hubiese herido el rostro. Lamentablemente en la Jennifer López es una celebridad que genera algarabía a donde quiera que vaya, de ahí el interés desmedido de la prensa y los fans. El incidente, parece, no fue más que un leve golpe, pero la situación llegó no solo a incomodar a JLo, sino también a asustarla, ya que el avance físico no se lo esperaba.

Desde que López alcanzó popularidad en la industria del entretenimiento no ha sido fácil para sus familiares compartir con ella momentos sencillos como caminar por la calle. Sin embargo en estos meses el interés es mayor debido a su nueva película, Second Act, y a sus relación con Alex Rodríguez, de la cual todos quieren saber, sobre todo por los constantes rumores de boda que hay alrededor.