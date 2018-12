Luis Miguel murió hace varios años, según dice Deseret Tavares

La predicción de la vidente ahora remueve el rumor del supuesto doble del cantante en algunos de sus conciertos

Predicciones:

Donald Trump: Será reelegido en 2020. Sufrirá un atentado en el segundo mandato; y el presidente morirá por la herida causada en el atentado.

Fenómenos naturales: Será un año con terremotos en todos lados. Argentina tendrá un terremoto. Chile y Perú sufrirán por el despertar de un volcán.

Cura del cáncer: Van a descubrir la cura de un cáncer, uno que no es muy común y la cura está adentro de una flor.

La copa del mundo 2018: Lo que denuncio sobre el mundial es que la última copa fue todo un fraude.

Luis Miguel: El Sol de México que vemos por todos lados no es el Sol de México. Luis Miguel murió hace ratos. Lo que vemos es un doble. Cuando yo le pregunto el estado físico de Luis Miguel a las cartas me dice que está muerto, y cuando pregunto sí está muerto me dicen que sí. Sobre la mujer que encontraron en Argentina las cartas me dijeron que ella sí es Marcela Basteri. Marcela vive. Las cartas dijeron hace dos años que ella iba aparecer.

