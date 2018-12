La vanidad le juega una mala pasada a Melania, la comparan con Stormy Daniels

El nuevo cambio de look de la primera dama Melania Trump le ha generado una bochornosa comparación con la actriz porno Stormy Daniels, con quien su esposo habría tenido un encuentro sexual luego del nacimiento de su hijo Barron.

El aspecto de Melenia cambio dramáticamente este miércoles luego que la primera dama decidió teñir su pelo de color rubio, causando gran revuelo.

Melania apareció en el programa de Hannity Fox News de Sean Hannity el miércoles, mientras estaba a bordo del USS George HW Bush.

Desde entonces las redes sociales no han tenido piedad con la esposa de Trump. Muchos han bromeado sobre la forma en que Melania Trump se parece ahora a la ex amante de su marido.

Algunos preguntaron con humor si fue un movimiento intencional por parte de Melania para llamar la atención de Trump o si fue otro de sus protestas silenciosas.

WATCH: “I wanted to come and visit the military families and the servicemen and women. It’s very important that we support them. The holidays are coming and many of them won’t be with their families.” https://t.co/0XR4etahB3

— Sean Hannity (@seanhannity) December 13, 2018