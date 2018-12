Largas detenciones y falta de acceso a abogados en centros de detención migratorio

Estudio de USC hace eco de las continuas quejas que los inmigrantes y sus familias han reportado sobre los centros donde los ponen bajo custodia

Largas detenciones, falta de acceso a abogados e información básica sobre sus casos así como deficiencias en el cuidado médico y acusaciones de mala conducta y abuso son las principales quejas detectadas contra los centros de detención del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) por parte de los inmigrantes bajo custodia y de sus familias.

El nuevo reporte “The Landscape of Immigration Detention in the United States,” publicado por la organización American Immigration Council examinó la información más reciente sobre las instalaciones del gobierno estadounidense para albergar inmigrantes indocumentados.

Pone al descubierto que normalmente los inmigrantes son puestos en instalaciones administradas por entidades privadas localizadas en áreas remotas, muy lejos de la estructura de apoyo comunitario y las redes legales de apoyo.

Agustín Sánchez tiene a su esposa Adriana Santiago Mendel en el Centro de Detención de Adelanto desde hace nueve meses. Él viaja desde Sacramento hasta Adelanto con sus tres menores hijos para verla cada mes.

“Mi queja principal es que los llevan a centros de detención muy lejos de la familia; luego, el agente de migración que les asignan no está al pendiente de sus casos. A mi esposa le tenían que haber tomado unas huellas en agosto pasado, y no se las hicieron hasta que fue la abogada”, se quejó Agustín.

Para que los vea un médico, después de que ponen la solicitud, tienen que esperar hasta un mes, “y solo les dan un tylenol (pastilla para el dolor)”, señala.

Y subraya que a su esposa la estuvieron presionando para que pusiera sus huellas dactilares, y así poder deportarla. “Como no pudieron, la mantuvieron incomunicada largo tiempo”, dice.

Además dice que la lejanía del lugar donde llevaron a su esposa detenida, le complicó mucho conseguir un abogado. Primero tuve un cerca de Adelanto, y finalmente cambié a una abogada en Sacramento, dice.

La investigación sobre el modo de operar del sistema de detención migratorio de EE UU, fue hecha por la profesora de la Escuela de Leyes Gould de la Universidad del Sur de California (USC) Emily Ryo, y el profesor Ian Peacock de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Está basado en la información más reciente revelada: 47,145 quejas reportadas al gobierno federal en 305 sitios en el año fiscal 2015. Pero también se revisaron los expedientes de 355,729 detenidos por ICE en el mismo año.

“Las acusaciones de violaciones a los derechos civiles y humanos en los centros de detención son numerosas y han estado por mucho tiempo”, dijo Ryo, profesor de USC.

“El uso de la detención migratoria en los Estados Unidos ha aumentado significativamente en las décadas recientes, mientras que las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y civiles persisten”, afirmó.

“Los problemas detectados en nuestra investigación se van a exacerbar si el gobierno amplía el uso de la detención”, indicó la académica.

El estudio encontró que los inmigrantes pasan largo tiempo en detenciones privadas localizadas en instalaciones remotas antes de ser deportados, liberados temporalmente, o de recibir el alivio esperado.

Se reveló que los individuos que recibieron alivio fueron mantenidos 87 días en detenciones privadas comparado con 33 días en instalaciones públicas, dijo Ryo.

Lo que deja claro que a los inmigrantes, los hacen pasar más tiempo en las cárceles privadas con fines de lucro.

Otras revelaciones del estudio pusieron al descubierto que el ICE utiliza 638 sitios para mantener detenidos a los inmigrantes a través de todo el país, y con frecuencia los mueve de un lugar a otro.

Cerca de 67% fueron colocados en instalaciones privadas y 64% en cárceles remotamente ubicadas.

Casi la mitad de los inmigrantes arrestadso, el 48%, fueron confinados por lo menos una vez en una instalación localizada a más de 60 millas de más cercano abogado de migración a bajo costo o sin costo.

La mayoría, el 60% de los adultos, fueron transferidos por lo menos una vez durante su detención.

Este estudio sugiere que las instalaciones con operadores privados en ocasiones remotas requieren de vigilancia especial, dado que estos tipos de cárceles están asociadas con detenciones más largas y un mayor volumen de quejas, dijo Guillermo Cantor, director de investigación del American Immigration Council.

Resaltó que con urgencia se requieren investigaciones amplias y un monitoreo independiente enfocado en este tipo de instalaciones para atender los problemas humanitarios actuales y las preocupaciones legales sobre estos centros.

Kathryn Shepherd, abogada de American Immigration Council dijo que mientras el Congreso evalúa los reclamos insistentes para un presupuesto masivo que permita la ejecución de las leyes de migración, los hallazgos de este reporte, deben ser centrales en las discusiones de política sobre el financiamiento, evaluación y reforma del financiamiento para las detenciones.