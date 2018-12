Usuarios en las redes auguran un fracaso de Chivas en el Mundial de Clubes

La confianza por el rebaño sagrado es casi nula, incluso desde su debut este sábado

Tras finalizar el sondeo lanzado desde la cuenta de CANCHA en Twitter, donde se cuestionó a los usuarios hasta qué instancia llegaría el Guadalajara en el Mundial de Clubes, el 59 por ciento de los 6 mil 338 participantes consideró que no pasarían a la ronda de Semifinales ante el Real Madrid.

Si bien la mayoría se inclinó hacia un fracaso del Rebaño Sagrado en su partido debut ante los Kashima Antlers, el 18 por ciento -segunda mayoría del sondeo- cree que los tapatíos son capaces de hacer una hazaña y ganar el primer título intercontinental para un equipo de la Liga MX.

🇲🇽 ¡Que se sienta el Power Mexicano! 👊🇲🇽🔥 pic.twitter.com/bK0JdwbYGS — CHIVAS (@Chivas) December 14, 2018

El 15 por ciento prospectó que las Chivas vencerían a su primer rival, mas no conseguirían vencer al Real Madrid en la antesala de la final.

Finalmente, la minoría -el 8 por ciento- cree que el chiverío emulará lo hecho por Necaxa (2000), Monterrey (2012) y Pachuca (2017) y conseguirá el tercer lugar del certamen.

El equipo dirigido por José Cardozo hará su debut en el Mundial de Clubes este sábado 15 de diciembre ante los Kashima Antlers a las 8:00 AM ET / 7:00 AM ET / 5:00 AM PT.