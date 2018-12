3 estrategias para encontrar tarifas aéreas baratas y una para evitar

De acuerdo con una encuesta reciente de Consumer Reports , dos de los factores más importantes al comprar boletos de avión son encontrar los vuelos que mejor se ajusten al programa de viaje del comprador y obtener el precio más bajo posible.

Pero si tienes más tiempo que dinero, más el apetito por la aventura, existen estrategias no convencionales para garantizar vuelos que pueden reducir sustancialmente el precio de tu tarifa aérea.

Aquí hay 3 opciones para encontrar los boletos de avión más baratos, y uno que probablemente debas evitar.

Escalas

Cuando la gente viaja, generalmente quiere ir del punto A al punto B de la manera más rápida y eficiente posible. Si deseas llegar a donde vas en el menor tiempo posible, evita las opciones de boletos baratos que incluyen escalas de una hora, paradas múltiples o escalas nocturnas.

Sin embargo, si tienes tiempo extra y un buen sentido de la curiosidad, reservar un vuelo con escala puede ahorrarte dinero al tiempo que agrega profundidad y diversidad a tu itinerario. Muchas líneas aéreas ofrecen tarifas más baratas para viajes de varias paradas y, a veces, ofrecen estadías en hoteles y excursiones turísticas gratuitas mientras esperas el siguiente tramo de tu vuelo.

“Creo que la gente se desanima por las conexiones y las paradas nocturnas. Pero si estás intentando ahorrar dinero y el transporte terrestre y el hotel te salen gratis, ¿por qué no?”, pregunta Stewart. “Es probable que te quedes en un hotel donde se aloja la tripulación de la aerolínea, por lo que probablemente no sea un asco”.

El promedio de los vuelos transatlánticos de ida y vuelta a una popular ciudad europea cuesta $1,000 o más, según Hopper, una aplicación de rastreo de tarifas aéreas. Pero su investigación ha encontrado que una escala en una ciudad europea secundaria podría ahorrar a los viajeros hasta $400. Según la aplicación, los 10 lugares de parada más comunes en Europa son Copenhague (Dinamarca), Dublín (Irlanda), Oslo (Noruega), Gotemburgo (Suecia), Milán (Italia), Atenas (Grecia), Bucarest (Rumania), Berlín (Alemania), Estocolmo (Suecia) y Shannon (Irlanda).

Sin embargo, los itinerarios de escala no solo están disponibles en Europa. Según Stewart, muchas aerolíneas extranjeras ofrecen estas ofertas, incluyendo Air China, China Eastern, Air Canada, Etihad, Hainan, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, Xiamen y Turkish Airlines.

Estas ofertas no siempre se anuncian, por lo tanto, si ves un vuelo con una escala muy larga o una parada nocturna, te ayudará ponerte en contacto con el transportista sobre sus opciones con anticipación, dice Stewart.

El paquete de oferta

La omnipresente reserva en línea significa que los viajeros están acostumbrados a organizar cada aspecto de sus vacaciones, sin saber que las aerolíneas a menudo ofrecen paquetes tentadores a destinos en todo el mundo.

“Las ofertas de paquetes aéreos y de hotel son realmente excelentes, especialmente durante las vacaciones”, dice Stewart. “Puedes encontrar un montón de buenas ofertas que incluyen un asiento de clase ejecutiva con estadía de 5 noches en un hotel”.

Stewart dice que British Airways, en particular, ofrece excelentes ofertas de clase ejecutiva y de hotel durante las vacaciones. Pero las ofertas de paquetes están disponibles en una amplia gama de transportistas, tanto de bajo costo como tradicionales, y van desde viajes a complejos turísticos con todo incluido hasta viajes que simplemente incluyen tarifas aéreas y reservas de hoteles, lo que te permite planificar tus propias aventuras espontáneas. A menudo, puedes agregar “experiencias” en el momento de la reserva por un costo adicional, que son coordinadas por las aerolíneas y sus socios de viaje.

Una búsqueda rápida en los sitios web de varias aerolíneas arrojó algunas ofertas interesantes:

Entre sus opciones al Caribe y México, JetBlue está actualmente ofreciendo un paquete a Bermudas por $749 por persona para unas vacaciones de 4 días / 3 noches, incluidos los vuelos y el hotel del aeropuerto JFK en New York en fechas seleccionadas en enero.

British Airways anuncia un viaje de 5 días a Londres en enero por $536.50 por persona, incluidos los vuelos y el hotel, desde el aeropuerto JFK de New York hasta Gatwick.

American Airways incluye una vacación de 7 noches a Fiji por $ 981 por persona para fechas específicas en marzo desde el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, que incluye vuelos y hotel.

El truco de Norwegian Airlines

Este es específico solo para Norwegian Airlines. Si reservas en el sitio de la aerolínea en noruego (no en inglés), entonces el boleto es un poco más barato.

“Es tal vez $ 20 o $ 40 más barato”, dice Stewart. “El peligro es que obviamente tienes que usar el traductor de Google (Google Translate) para ayudarte si no estás seguro de en qué estás haciendo clic”, dice.

El boleto de la ciudad oculta

Es posible que hayas oído hablar de una forma de ahorrar dinero al reservar los llamados boletos de ciudades ocultas: compras un boleto para un vuelo cuya ruta es a través de una ciudad de conexión, pero te quedas en la ciudad de conexión, en lugar de viajar al destino final del vuelo.

Los ahorros para este tipo de boleto son tentadores. Hopper dice que la oferta promedio de la ciudad oculta te ahorra un 20% en comparación con la compra de un boleto directo, y en algunas rutas puedes obtener hasta un 60% de descuento.

Incluso hay un sitio web, Skiplag.com, que ayuda a los consumidores a encontrar este tipo de tarifas aéreas.

Pero a pesar de los posibles ahorros y la relativa facilidad para encontrar las tarifas, Consumer Reports recomienda que evites este truco porque las aerolíneas lo prohíben en sus contratos de transporte. Cuando compras un boleto, entras en un contrato vinculante que obliga a los pasajeros a cumplir con las reglas que las aerolíneas escriben, dice William McGee, asesor de aviación de la división de defensa de Consumer Reports.

“Si bien hay sitios web que defienden eludir estas restricciones para ahorrar algo de dinero en tarifas aéreas, recomendamos enérgicamente que no se haga”, afirma.

Incluso se ha sabido que las aerolíneas persiguen a los viajeros que utilizan el truco de la ciudad oculta.

“Las multas para los consumidores son draconianas, incluyendo la pérdida de boletos, la pérdida de millas de viajero frecuente, la prohibición permanente de volar e incluso enfrentar una acción legal”, dice McGee. “Creemos que estas reglas son perjudiciales al consumidor, pero por ahora no aconsejamos intentar evitarlas. Este problema destaca por qué Consumer Reports aboga por una Carta de derechos del pasajero integral”.

Y además de los riesgos inherentes, hay otros inconvenientes y posibles problemas que hacen que esto sea un truco que debes evitar. Tienes que reservar un boleto de ida y no podrás registrar una maleta, ya que las maletas facturadas solo se entregan en el destino final (nunca en la ciudad de conexión). Finalmente, tienes que confiar que tu vuelo no se desvíe de repente a otra ciudad. Si eso sucediera, llegar a donde necesitas estar podría convertirse en una aventura completamente nueva y muy costosa.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.