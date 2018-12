Qué pasos debo seguir para limpiar el motor de mi auto

Los dueños de autos se preocupan mucho por de la limpieza del exterior de su vehículo y se olvidan que el interior de su cofre (no el interior del auto donde se encuentran los asientos, sino del cofre: donde se encuentra el motor) también requiere de un aseo rutinario.

El motor de un auto es el corazón de un vehículo, y su limpieza, así como la limpieza del exterior de un auto, son importantes.

Por algunas razón u otro, la gente olvida que el motor – donde se encuentra el radiador, batería, ventilador y todos los demás mecanismos que hacen a un auto funcionar – requiere ser aseado para evitar los problemas que el polvo, lodo y mugre le puedan generar. Por ejemplo, la batería de un vehículo puede dejar de transmitir energía a el cerebro de un auto si sus conectores se llenan de sarro y causan que la batería se drene sin poder, lo cual genera gastos de entre $250 a $650.

Para evitar estos y otros daños que la suciedad que se acumula con y tiempo pueda generar a tu vehículo, sigue estos consejos que Maineken, una franquicia de reparación de autos , recomienda para dejar el interior de tu cofre reluciente.

Retire cualquier residuo atrapado en las aberturas de su parrilla, capucha o ventilación. Si tiene acceso a aire comprimido, el trabajo será más rápido; Si no hay acceso fácil, no tanto. Todo lo que necesitas, sin embargo, es un pequeño cepillo de mano para hacer el trabajo.

Asegúrate de comprar un limpiador a base de agua o cítricos. Los productos a base de petróleo funcionan rápido, pero también son duros y degradan las mangueras y sellos de goma. Aplique el desengrasante de abajo hacia arriba para que mientras trabaje en la limpieza del motor, el desengrasante no se le caiga. Además, tenga en cuenta que si pulveriza en exceso el desengrasante, eliminará la cera de sus defensas. Cúbralos o rocíe con mucho cuidado para no tener que lidiar con las tareas de re-encerado. Después de aplicar el desengrasante, limpie los guardabarros con una manguera si no estaban protegidos. Otras áreas que necesitan ser retiradas incluyen el capó y la rejilla.

Si el motor de su automóvil está limpio, deje que el desengrasante empape durante unos tres minutos. Los motores muy sucios necesitan cinco minutos para que el desengrasante afloje todo. Para una acumulación de moderada a ligera, no es necesario usar un cepillo de mano. Para depósitos pesados, use un cepillo para partes (es de mango largo) para que pueda alcanzar fácilmente todas las partes del motor. Cuando use el cepillo, use un poco de solución de lavado de autos para que la agitación del cepillo tenga un poco de ayuda para eliminar la suciedad pesada antes de humedecer el motor.