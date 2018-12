Barras del América vendieron boletos falsos a revendedores para la final

La estafa se sofisticó y se consumó la noche del domingo en la gran final del fútbol mexicano

CDMX, México – “Que levante la mano al que le clonaron el boleto, aquí la estamos pasando mejor”, gritó un aficionado del Cruz Azul, en un puesto de tacos a un costado del Estadio Azteca, el último lugar en el que esperaban ver la Final del futbol mexicano.

Al seguidor celeste le siguieron unas 20 personas que se vieron frustradas en su intento de ingresar al Coloso de Santa Úrsula y terminaron en un restaurante aledaño, viendo en las pantallas el cotejo definitivo, eso sí, con buena actitud.

Algunos se quejaron por haber comprados boletos clonados, cuya impresión fue hecha, al menos, un par de veces por lo que al querer entrar al inmueble fueron rechazados en la entrada.

A otros, la ansiedad por conseguir la entrada fue más grande que la calma por rectificar que en efecto era para el juego de vuelta de la Final y no el del la jornada 14 entre Cruz Azul y América como le sucedió a Rafael Guerrero.

“Hicimos el viaje desde Tamaulipas. Lo compré por 5,000 pesos, me estafaron. Llegan y te dicen: ‘ya dámelos, ya dámelos porque ya me vienen siguiendo’ y te apuran. No te fijas”, contó.

El monto de las compras para un ticket en la zona general iba a de $2,800 a los $5,000 pesos.

Los revendedores no solo adquieren boletos por montones, sino que ahora ya vieron la forma de sacarle más jugo.

Ilegalidad, barras y estafa

El diario Record reportó la noche del domingo que ante la alta demanda por el encuentro, algunas personas “recurrieron a integrantes de las barras del Club América Ritual del Kaoz y La Monumental para adquirir decenas de boletos, a quienes acusan de haberles dado entradas falsas con las cuales no pudieron ingresar al Estadio Azteca”. Inclusive hasta levantaron el testimonio de un revendedor que fue increpado por los afectados y que ante sus cámaras dijo santo y seña del culpable de esta situación.

“Me los vendió Erick, el organizador oficial del Ritual del Kaoz. A mí en total me vendió 50 boletos de $900 y $1,000 pesos. Yo confié porque a él le venden directamente los boletos del estadio” dijo un sujeto identificado como Luis Alberto Jean al medio mexicano.

LAMENTABLE 😡 Más de 100 aficionados están inconformes ya que les vendieron boletos falsos 😱 #FinalLigaMX 🎥l @DANGAMEZ https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/2L6r3oEJ6D — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 16, 2018