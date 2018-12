Las mujeres que toman el café sin azúcar son malvadas, dice un estudio

El sabor amargo es uno de los cinco sabores básicos

Si te gustan los sabores fuertes, amargos, es un rasgo que define tu personalidad y tu carácter. Si los demás te juzgan por tus actos y piensan que no eres buena persona, que no cunda el pánico. No eres tú, es el café sin azúcar.

Según los investigadores de la Universidad de Innsbruck, en Austria, las personas que prefieren el café sin azúcar o amargo, el agua tónica, los rábanos o el chocolate amargo tienden a ser malvados.

El estudio puede resultar un poco radical o polarizado, ya que uno no siempre opta por los mismos sabores y éstos no deberían condicionar tanto nuestros actos. Pero el estudio desveló, al menos en las personas encuestadas, que aquellos que prefieren sabores amargos tendían a la psicopatía, narcisismo, sadismo y maquiavelismo.

La investigación consistió en interrogar a 500 personas, mujeres y hombres de 35 años en promedio, para conocer sus preferencias alimenticias. Después les dieron cuatro cuestionarios en los que analizaban su personalidad y los niveles de agresividad.

De las respuestas obtenidas se sacó la conclusión y se confirmó el resultado expuesto.

Luego, un segundo estudio, con 450 entrevistados, confirmó la estrecha relación entre lo amargo con la maldad.

Según los científicos, la explicación a esto podría encontrarse en que las personas malvadas y con toques de psicopatía encuentran gusto por lo peligroso y los sabores amargos pueden asociarse con esa emoción.