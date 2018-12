Si eres una acosadora digital, tranquila, ¡tiene sus beneficios!

Las redes sociales ayudan a conocer a la persona que nos interesan como potencial pareja

Hoy en día parece que conocer a alguien es más complicado que nunca. Casi resulta imposible coincidir con una persona con la que haya química y que además tenga cualidades que nos agraden en todos los ámbitos.

Vivimos en una época en la que casi todo el mundo usa las redes sociales, pero cuando tu potencial nuevo amor acaba de llegar a tu vida, ¿cómo saber si todo es real o hay algún filtro-o muchos-detrás?

Lo mejor que puedes hacer, por tu seguridad y tranquilidad emocional, es convertirte por un momento en una pequeña detective. No se trata de que le quites el puesto a Sherlock Holmes, sino más bien de investigar su vida en las redes, así podrás comprobar si en verdad es quien dice ser.

Las redes sociales reflejan muchas cosas de nosotros mismos, aunque ni siquiera queramos o nos demos cuenta. No solo son útiles para ver si coincides en gustos musicales, artísticos, saber si viaja o qué sitios visita…Eso si os conocéis poco o incluso para una primera cita es una ayuda que no está de más. Una vez os conozcáis en persona y juntando estos datos podrás decidir si continuar o no apostando por esa relación como algo de futuro.

Aprende a leer entre líneas, no solo lo que leas en sus redes habla sobre él, también su pasado. Cómo refleje lo que vivió con su ex te dará pistar de cómo trata a una mujer. Si la trataba bien, la respetaba y la trataba en consideración. Todo eso habla mucho de él.

Y aunque todo esto está muy bien, no olvides que las redes sociales no son más que eso, herramientas donde dejar una pequeña huella de nosotros y donde perder mucho tiempo. Son adictivas y crean una imagen irreal de las personas.

Mira, busca e investiga, pero sobre todo, vive en persona lo que tu intuición te dice.