Vanessa Villela, actriz de ‘El Señor de los Cielos’, de luto tras muerte de su hermana

Hace 10 dias el cielo te recibió. Descansa en paz hermanita🙏🙌 Un nuevo angel esta en el cielo. Mi hermana mayor. Tengo la bendición de llamarte hermana y aunque ya no estés aquí siempre estaré agradecida con Dios por haberme elegido para see tu hermana pequeña, y me siento bendecida por eso. Siempre vi tus alas cuando estabas conmigo, cuando éramos chiquitas jugábamos y reíamos juntas, y tengo los recuerdos mas bellos y dulces contigo. Tu cuerpo ya no esta en este lado, pero se que tu energía si, y puedo sentir tus alas cerca de mi, y pero tu espíritu estará aquí eternamente y puedo ver brillar tu halo. Cierro los ojos y se que siempre sentiré tus alas multicolores rodeándome en mis momentos mas tristes y mas felices. Hermanita mi angel siempre, mi hermana para siempre, por siempre mi angel. Puedo sentir el roce de tus alas en mi cara limpiando mis lagrimas y se que ya no puedo tenerte en mis brazos para abrazarte pero te abrazaré por siempre en mi corazón. Te ganaste esas alas gordita y siempre serás mi ángel eterno. Te amé con todo y desde lo mas profundo de mi corazón y lo haré siempre. Descansa en paz mi Caquis. Te amo x siempre A new angel is in heaven. My big sister I’m blessed to call you sister, even though you’re no longer here I will always be grateful that God chose me to be your little sister, and I feel blessed because of that. I always saw your wings when you were here with me. When we were little we laughed and played together and I have the sweetest memories with you. Your body is no longer on this side but i could hear your wings flutter, your spirit here eternally will be and I see your halo shine. I close my eyes and I know I will always feel your multicolored wings surrounding me in my saddest moments and my happiest times. Sister my angel always my sister forever my angel. I can feel your wings brush against my face wiping away my tears. I know I can no longer hold you into my arms but I will hug you forever in my heart, you earned those wings my big sister, and you will always be my angel eternal. I loved you so deeply and I will always will. Rest In Peace Jackie