Blac Chyna, la ex stripper, y Rob Kardashian hacen las paces por Navidad

El hermano de las Kardashian ha decidido parar con los conflictos pero solo durante las festividades presentes

ras dos años abonando 20.000 dólares mensuales a su ex Blac Chyna en concepto de pensión de manutención de su pequeña Dream Renée, quien llegó al mundo en noviembre de 2016 solo unos meses antes de que la pareja pusiera fin a su compromiso matrimonial, Rob Kardashian presentó hace varias semanas una solicitud formal ante el juez que supervisa el cumplimiento de los términos de la custodia de la niña para que redujera esa suma considerablemente.

Los argumentos con que justificaba esa petición hacían referencia a su negativa a aparecer en el ‘reality show’ de su afamada familia en las últimas temporadas, por lo que ya no podría permitirse contribuir de la misma manera que antes a costear las necesidades de su retoño. De hecho, Rob insistía en que debería ser él quien recibiera una compensación económica por parte de Chyna en vista de que los ingresos de la ex stripper habían aumentado considerablemente desde su separación como resultado de su exitosa carrera como modelo y empresaria.

La respuesta de Chyna a las pretensiones del padre de su hija no se hizo esperar y llegó a través de las redes sociales, donde afirmó con orgullo que ella no necesitaba ninguna ayuda para mantener a sus dos retoños, Dream y King Cairo, a quien tuvo con el rapero Tyga, pero eso no evitó que Rob y ella retomaran su antiguo enfrentamiento legal.

Se esperaba que la ex pareja se viera las caras de nuevo esta semana en los juzgados, pero esa vista ha sido cancelada repentinamente. Varias fuentes ha asegurado al portal The Blast que ambos han decidido aplazar sus diferencias hasta después de las navidades para poder disfrutar en paz y con sus respectivos seres queridos del período festivo, acompañados de Dream cuando así les corresponde según el horario de visitas.