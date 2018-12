Cuándo decir no a los antibióticos para las infecciones

Cada año los médicos recetan millones de antibióticos. Pero alrededor de un tercio de los antibióticos recetados en los consultorios médicos son innecesarios, según un informe publicado este año por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

A menos que una infección sea causada por bacterias, lo que generalmente no es el caso, los medicamentos no tendrán efecto.

Y los antibióticos pueden causar efectos secundarios graves, dice Laurie Hicks, D.O., una epidemióloga médica y jefa del programa de los CDC, Get Smart: Know When Antibiotics Work (Sé inteligente: saber cuándo funcionan los antibióticos). Estos pueden incluir reacciones alérgicas, así como una infección llamada C. difficile, que puede causar diarrea grave, y en ocasiones puede ser mortal.

Además, cuanto más se exponen las bacterias a los antibióticos, menos probable es que respondan a los medicamentos. “Aumenta el riesgo de desarrollar una infección resistente a los antibióticos a medida que se toman más antibióticos”, señala Hicks.

Los médicos lo saben, pero a menudo recetan antibióticos de todos modos, en parte porque los pacientes lo esperan.

Para la Semana de Concientización sobre los Antibióticos en losEstados Unidos, los CDC están alentando a las personas a aprender cuándo se necesitan antibióticos y cuándo no. Aquí hay 6 condiciones en las que es aconsejable cuestionar el uso de antibióticos.

1. Infecciones respiratorias

Los resfriados, la influenza y la mayoría de las otras infecciones respiratorias son causadas por virus, que generalmente no pueden ser eliminados por los antibióticos. La bronquitis generalmente es causada por un virus o un irritante en el aire, como el humo del cigarrillo. La mayoría de los dolores de garganta también son virales.

Para estas infecciones virales, omite los antibióticos y alivia los síntomas tomando muchos líquidos, respirando aire húmedo, haciendo gárgaras con agua salada y tomando acetaminofeno (Tylenol y genérico) o ibuprofeno (Advil y genérico).

Aproximadamente uno de cada 10 dolores de garganta se debe a estreptococo, una infección bacteriana que se puede tratar con antibióticos, dice Hicks. Entonces, habla con tu médico si tú o tu hijo muestran signos de estreptococo, como un dolor de garganta que aparece repentinamente, acompañado de fiebre pero sin tos, ganglios linfáticos inflamados en la parte frontal del cuello, amígdalas inflamadas o puntitos en el paladar. Te puede hacer una prueba rápida de estreptococo para diagnosticar la afección.

2. Infecciones sinusales

La sinusitis, que puede provocar congestión o secreción nasal y dolor facial, casi siempre es causada por un virus. Incluso cuando las bacterias son la causa, estas infecciones generalmente desaparecen solas en aproximadamente una semana.

Para aflojar el moco y ayudarte a que drene, bebe líquidos tibios; respira aire cálido y húmedo; y mantén la cabeza un poco levantada cuando te acuestes.

Considera los antibióticos solo si sigues enfermo después de 10 días, si te mejoras y luego empeoras nuevamente, o si tienes fiebre alta y moco espeso y con color durante más de 3 días seguidos.

3. Infecciones del oído

La mayoría de las infecciones de oído mejoran solas en 2 o 3 días, especialmente en niños de más de 2 años.

Dale a tu hijo analgésicos de venta libre durante unos días y evita los antibióticos. Acude a un médico si los síntomas no mejoran en 2 o 3 días o si empeoran.

Recibe antibióticos de inmediato para bebés de 6 meses o menos, para niños de 6 meses a 2 años que experimentan dolor de oído de moderado a severo y para niños de 2 años o más con dolor severo, según la American Academy of Family Physicians.

4. Conjuntivitis aguda (“ojo rosado”)

La conjuntivitis generalmente es causada por un virus o alergia, por lo que los antibióticos no ayudan. Incluso el ojo rosado bacteriano generalmente desaparece por sí solo en 10 días.

Alivia los síntomas de la conjuntivitis con una compresa limpia, fresca y húmeda. El ojo rosado que resulta de las alergias puede ser ayudado con gotas antihistamínicas para los ojos.

Considera antibióticos para la conjuntivitis bacteriana si tienes un sistema inmunitario débil, si la condición no mejora en una semana sin tratamiento, o si el ojo está muy inflamado o doloroso o presenta una secreción espesa, parecida al pus.

5. Infecciones del tracto urinario en personas mayores

Los antibióticos son útiles en el tratamiento de infecciones del tracto urinario (UTI). Pero a veces los adultos mayores reciben tratamiento para una UTI después de que una prueba de orina de rutina muestra bacterias, incluso si no tienen síntomas.

“No es raro en los adultos mayores encontrar que las bacterias viven en la vejiga pero no necesariamente causan una infección”, dice Hicks.

Considera los antibióticos solo cuando haya síntomas de UTI, como dolor o ardor al orinar o una fuerte necesidad de ir a menudo, también estén presentes.

6. Eczema

Los médicos pueden tratar de controlar el eczema, que causa sequedad, picazón y enrojecimiento de la piel, con antibióticos. Pero los antibióticos no ayudan con la picazón y el enrojecimiento.

Para aliviar el eczema, humecta la piel regularmente y evita los desencadenantes, que varían de persona a persona. Pregúntale a tu médico acerca de una crema o ungüento medicado para aliviar la picazón y la hinchazón.

Considera los antibióticos solo si muestras signos de una infección bacteriana, como ampollas llenas de pus, costras de color miel, piel muy enrojecida o caliente, o fiebre.

