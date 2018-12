La escritora de Harry Potter furiosa por un estudio que revela el secreto de las personas más exitosas

Hay personas más productivas durante el día y otros los son por la noche, no hay una fórmula determinada para el éxito salvo el trabajo constante

Hoy en día, gracias a las redes sociales sabemos cómo son las vidas, el día a día, de las celebridades y personas más exitosas del mundo. Las que se muestran en Instagram nos dejan ver qué desayunan, cuánto ejercicio hacen, lo que duermen y la ropa que llevan.

Pero te has planteado a qué hora se despiertan las personas que tienen dinero, tiempo y no un horario marcado. Es un tema controvertido, porque muchos de ellos afirman ser madrugadores natos.

No sabemos si será cierto eso de que “a quien madruga Dios le ayuda”, pero tal vez por si acaso, y también por rutina y costumbre, así lo hacen personalidades como la ex primera dama Michelle Obama o el CEO de Apple, Tim Cook.

Hay quien va más allá. El actor Mark Wahlberg fue objeto de burlas recientemente al compartir su rutina diaria y afirmar que se levantaba las 2:30 am. ¡Hay quien se duerme a esa hora!

Media outlet Inc tuiteó un artículo que decía que las personas más exitosas del mundo comienzan a trabajar antes de las 4 am. Algo que no es posible para todos, ya que cada persona es un mundo y en caben diferentes horarios.

Y si hablamos de tiempo, no pasó mucho hasta que las redes sociales enfureciendo por el el resultado del estudio. Algunas respuestas a esta medición del éxito tan dolorosamente madrugadora fueron muy divertidas y provienen de personas tan famosas como la escritora J.K. Rowling, la autora de Harry Potter.



No hay duda que J.K. Rowling no es una persona mañanera. Con su breve respuesta lo dejó bien claro. Y probablemente, después de tuitearla, se fue a dormir.

No depende de la hora a la que te levantes, sino lo que hagas despierto. Es el trabajo y el esfuerzo lo que cuentan, apuntaron otros usuarios de Twitter.