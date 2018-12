Revelan por qué Emma Coronel dejó de ir al juicio de El Chapo

La esposa de El Chapo no dejó al narco mexicano abandonado, dijeron sus abogados

Emma Coronel Aispuro, quien asistió todos los días al juicio de narcotráfico de su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Brooklyn hasta su sorprendente ausencia el lunes y martes, simplemente está tomando un descanso para manejar asuntos personales y pasar la Navidad con las hijas gemelas de la pareja, de 7 años de edad, en México, dicen los abogados de El Chapo.

Ella está “tratando con los niños”, dijo el martes el abogado defensor Jeffrey Lichtman.

“Ella está bien. Solo tuve que ocuparme de algunas cosas”, dijo el abogado defensor Ángel Eduardo Balarezo.

En una entrevista televisiva con Telemundo la semana pasada, Coronel dijo que planeaba asistir a la mayor cantidad posible de sesiones del tribunal durante los tres meses de prueba, pero admitió que ha sido agotador.

Ella habló sobre su marido, cuyo nombre real es Joaquín Guzmán, y dijo que se da cuenta de que él la busca en la sala todos los días, porque es el único miembro de su familia que puede asistir al juicio.

“Creo que es lo que haría cualquier esposa, estar al lado de su esposo en tiempos difíciles, como los que está pasando en este momento”, dijo en español.

Coronel dijo que su único contacto desde que Chapo se fue de México es verlo a través de la sala todos los días.

“Obviamente quiero verlo, quiero estar con él. Quiero saber qué está pasando “, dijo.

Chapo, de 61 años, se declaró inocente de una larga lista de acusaciones por delitos graves relacionados con lavado de dinero, conspiración, armas de fuego y distribución internacional de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana.

Los fiscales afirman que era un jefe de drogas multimillonario que comandaba un vasto imperio de narcóticos antes de su arresto en un escondite mexicano en enero de 2016.

Sus abogados afirman que está siendo enmarcado por testigos colaboradores, que se convirtieron en informantes del gobierno para salvarse.

Hablando con Telemundo, Coronel describió a su esposo como un hombre de familia “humilde y simple”.

“A veces siento que los medios lo han sobreexpuesto”, dijo la exreina de belleza. “Siento que las personas crearon una imagen de él, y quieren que esa imagen permanezca en la conciencia del público. Es la imagen que vende. Entonces, cuando alguien dice que es un hombre humilde y sencillo, no les gusta escuchar eso “.

Coronel, de 29 años, dijo que Chapo parece “más delgado” desde su extradición a EEUU, pero ella cree que está “manteniéndose positivo” durante el juicio, ahora en su sexta semana.

Al preguntarle si Guzmán disfruta de su fama y notoriedad, Coronel dijo que ella cree que sí.

“En cierto modo, creo que lo ve de una manera positiva. Le gusta la presión mediática porque asegura la transparencia. De esa manera la gente puede ver lo que realmente está pasando, y quién es él realmente. Quiere que todos sepan la verdad “.

Coronel, que podría pasar fácilmente por un miembro de la familia Kardashian, dijo que no ha participado en ninguna actividad ilegal, y es por eso que se le permitió viajar a Nueva York y asistir al juicio de alto perfil.

“Tengo tierras y cosas de ese tipo. Prefiero no entrar en eso. Pero no … no estoy involucrada en nada ilegal “, dijo.

La hija nacida en Estados Unidos de un ganadero mexicano dijo que en realidad no ha considerado testificar en nombre de su esposo, cuando se está preparando su defensa.

Ella dice que es demasiado pronto para que las personas juzguen a su familia.

“Él es un acusado en el juicio. La gente lo está mirando como si ya hubiera sido declarado culpable. Me gustaría aclarar eso. Él todavía está en juicio. Tenemos que esperar para ver si todas esas acusaciones serias … están probadas “, dijo.

Coronel dijo que ni siquiera está considerando la posibilidad de que su esposo sea declarado culpable y condenado a cadena perpetua. “Quiero pensar que todo estará bien. Quiero pensar en cosas positivas ”, dijo. Coronel dijo que su sueño es mudarse a algún lugar “de alto secreto” después del juicio para llevar una vida tranquila.