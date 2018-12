¿Buscas un seguro de auto económico? Aquí hay 5 trucos para obtenerlo

Por medio de las primas de seguro podemos tener un auto más económico

Podemos hacer que nuestro auto sea más económico en cuanto al gasto en los trámites si nos enfocamos en optimizar nuestro seguro de auto y prima de seguro. Si no sabes muy bien qué es la prima de seguro, aquí te lo vamos a explicar.

¿Qué es una prima de seguro?

La prima de seguro simplemente es el precio del seguro, es decir, el precio que la persona asegurada paga por la cobertura recibida por el riesgo asegurado por la compañía de seguros. Cuando la compañía cobra la prima, tiene el deber de responder ante todo siniestro cubierto.

Cálculo de una prima de seguro

El cálculo del seguro de un auto está determinado por la naturaleza de cada etapa de gestión burocrática involucrada en la cobertura del auto; por ende, el cálculo de la prima de seguro se realiza por etapas.

Prima pura : Es el valor actual del riesgo asegurado en función de las estadísticas realizada y el tipo de interés técnico.

: Es el valor actual del riesgo asegurado en función de las estadísticas realizada y el tipo de interés técnico. Prima de inventario : Prima pura + gastos de administración.

: Prima pura + gastos de administración. Prima de tarifa : Prima de inventario+ gastos gestión externa.

: Prima de inventario+ gastos gestión externa. Prima total: Prima de tarifa + impuestos.

Consejos para reducir la prima de seguros

A partir de la reducción del seguro del auto mediante la prima de seguros, podemos hacernos con un auto más económico. ¿Cómo hacer esto? Te lo explicamos a continuación.

1. Suprime la cobertura complementaria

Hay coberturas de seguros que simplemente no son tan necesarias como otras, pero que de todos modos se pagan con las demás. Reflexiona bien sobre la extensión de la cobertura y lo que consideras que es más urgente.

2. Elección de vehículo

Un SUV requerirá una prima de seguro mucho mayor a la que puede necesitar un vehículo más pequeño y menos costoso. El precio del auto y el tamaño del vehículo sí tiene incidencia en la prima de seguro.

3. Historial del conductor

Como dijimos antes, tu historial como conductor es un factor determinante cuando se calcula tu prima de seguro. Entre más multas acumules, se pensará que eres un conductor más riesgoso que otros y por ende, que tiene que tener una cobertura más cara y completa.

4. Kilometraje

Entre más kilómetros recorras, mayor será el seguro del auto. Con esto no decimos que no uses tu vehículo, sino de que estés al tanto de cuántas son las millas que recorres al año para así obtener un plan que sea el adecuado para ellas y no pagues de más.

5. Compara

Aunque las comparaciones puedan ser odiosas, muchas veces son necesarias. Si consigues una prima de seguro que sea mejor que la que tienes, no dudes en tomara.

Fuente: motorists.org