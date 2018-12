¿Cómo negociar el valor de mi auto con la aseguradora al momento de un accidente?

Tu cheque o pago es basado en el criterio del ajustador, he aquí unos consejos para no recibir menos por tu auto

Si estas leyendo este artículo es porque probablemente tuviste la mala fortuna de haber estado involucrado en un accidente de auto. Pero si tienes seguro de auto con cobertura completa (full cover) probablemente estás bien protegido y por ley tu compañía de seguro debe ofrecerte una opción para reponer tu perdida, sin importa si tu tuviste la culpa o no.

¿En qué situación la compañía de seguros repone con dinero o con otro auto a un dueño de auto?

Cuando un auto se ve involucrado en un accidente automovilístico severo o grave, es decir, que los daños causados a éste por un choque o un desastre natural han afectado su habilidad para encender o para circular por las calles sin poner en peligro la vida de un conductor u otros, las compañías de seguro lo declaran como “perdida total“.

Solo un ajustador, una persona que trabaja para la compañía de seguros y que evalúa el estatus de los daños, puede declara un vehículo como perdida total, y para la compañía esto significa que los costos por reparar el vehículo asegurado superan el mismo valor del auto. Éste es por ende una perdida y se procede a compensar al conductor por su perdida.

El termino es usado solo para aquellos autos que están cubiertos bajo las cobertura Full Cover solamente, la cual contiene las coberturas de colisión y la comprensiva incluidas. Si un auto solo tiene los límites básicos requeridos por el estado, y no la cobertura full cover, éste no es responsabilidad del la compañía de seguros. (Mira: Tips básicos para entender cómo funciona tu seguro de auto).

Al ser declarado como perdida total, entonces, la compañía de seguros ofrecerá al dueño de auto dos opciones: (1) dejar que la compañía pague por el valor del mercado del auto y lo tome para subastarlo – las compañías recuperan algo de dinero realizando esta práctica – o (2) dejar que el dueño del auto se lo quede y pagar el valor de pérdida del auto. En ambos casos las cantidades que la compañía paga por auto difieren dependiendo del modelo, tipo de cobertura y daños.

Algunos conductores rápidamente optan por recibir el dinero del valor del auto (el cual es basado en los precios de sitios públicos como Kelley Blue Book), y descartan la opción de poder recibir algo de efectivo por los daños del auto y conservar el vehículo dañado.

Cómo negociar con la compañía de autos

Antes que nada debes saber que valor tiene tu vehículo y no tomar la primera oferta que la compañía te ofrezca. Muchas páginas de evaluación de autos, como KBB.com, te ofrecerán un estimado de tu vehículo incluso si éste esta en condiciones muy dañadas. Debes ingresar a una de estas páginas e imprimir tu resultado.

El ajustador de la compañía será el encargado de llevar a cabo la negociación contigo. Muchas veces, para que un abogado no se interponga entre tú y él, los ajustadores ofrecerán un valor adecuado basado en el valor del auto en El Libro Azul (KBB) para dar por terminado el caso rápidamente, pero rara vez uno de ellos quiere ofrecer menos por alguna razón. Debes mostrar pruebas del valor de tu vehículo e incluso amenazar con la intervención de un abogado si la oferta no es justa.

Como cliente de la compañía, esta en todo tu derecho de llamar y mandar emails al ajustador, ya que ellos tienden a tardarse mucho en contestar y tu necesitas un medio de transporte rápido (puede incluir esto en tus conversaciones. Presionar al ajustador no es la mejor alternativa pero puede resultar efectiva.

Tu cheque o pago es basado en el criterio del ajustador, por lo que puedes incluso apelar a las emociones y los daños psicológicos que has sufrido. No es buena idea exagerar o inventar cosas que no han pasado. Por más que un ajustador sienta simpatía contigo él o ella no podrá ofrecer más que lo justo por tu auto.

Fuentes: Value Penguin

