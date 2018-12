Horóscopo: El solsticio y el último portal del año astral

View this post on Instagram

🌌El año astral cuenta con cuatro puertas energéticas que se "abren" con el ingreso del Sol a los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). ✨Para el Hemisferio Sur la puerta del Solsticio de Verano se abre con la entrada del Sol a Capricornio. Este nuevo amanecer cósmico nos invita a revisar nuestras intenciones para 2019, reevaluar lo posible, descartar lo superfluo y armar un plan de acción para trabajar nuestras metas durante los últimos 3 meses del año astral. ✨¿En que areás de vida se abre este portal para cada signo? ♈ARIES: carrera – profesión – metas – reputación – imágen pública ♉TAURO: creencias – estudios superiores – viajes al extranjero – asuntos legales ♊GEMINIS: confianza – inversiones materiales y emocionales – sexo – transformaciones psicológicas ♋CANCER: vínculos cercanos – parejas y sociedades ♌LEO: empleo – rutinas – salud ♍VIRGO: romances – hobbies y creatividad – hijos ♎LIBRA: familia – vivienda – estabilidad – mudanzas ♏ESCORPIO: contratos – relación con hermanos – publicaciones – viajes y cursos cortos ♐SAGITARIO: autoestima – amor propio – ganancias – economía personal ♑CAPRICORNIO: imágen personal – actitud – independencia personal ♒ACUARIO: cierre de etapas – espiritualidad – sanación ♓PISCIS: amigos – grupo social – participación en actividades colectivas y causas sociales . . . Aprovechemos entonces este potente momento astral para ritualizar. Para ello, tanto si residís en el Hemisferio Sur como en el Hemisferio Norte te propongo dos actos simbólicos simples y efectivos. Los encontrás en mi web cosmicabyjosefinag.com. También te dejo el link directo en mis stories. . . . 🌞🔮Feliz Solsticio de Intención y Manifestación, aquelarre cósmico!