La última Ford Ranger original en ser fabricada fue destruida

El dueño de la "última Ranger" cree que hubo otra después de la suya, y que esta fue destruida en un accidente

La Ford Ranger, uno de los vehículos norteamericano fabricados por Ford más vendidos en el país durante sus años de fabricación, ha trascendido en tres distintos modelos de Ford en los pasados 8 años, incluyendo las Ford F-Series y Ford Bronco.

La pickup reemplazó al modelo Ford Courier en 1983 y no fue hasta el 2011 que la marca americana decidió descontinuar la pickup en Estados Unidos y Canadá para ser reemplazado por un modelo más compacto. Sin embargo, la Ford Ranger regresó a suelo americano este año, ¿pero qué pasó con sus modelos originales?

Algunos modelos originales de Ford Ranger siguen rodando por las calles de EEUU, pero el último de estos, es decir, el último Ranger en salir de la fábrica de Ford en el 2011 – antes de que Ford tomará la decisión de descontinuar – fue destruido, según reporta Fox News.

Un representante de Ford dijo en exclusiva a Fox News Autos que la compañía regaló el último ejemplar de la serie de Ford Rangers originales, la cual incluye una cabina extendida de 4×4, a uno de sus clientes más leales.

El afortunado personaje fue Otto Orkin, quien basó su compañía de ex-terminación de insectos en el modelo de camionetas y pidió a Ford ser el comprador del último ejemplar de dicho modelo. Ford, reconociendo a sus cliente más leales, regaló la última Ranger a orkin por haber comprobado su leal amor por la marca y el modelo. La camioneta se encuentra actualmente en exhibición en la sede de Ford en Atlanta.

Sin embargo, según Orkin, la camioneta que él recibió no fue la última en ser fabricada, sino la penúltima. Y aunque la marca de autos no ofreció ningún comentario al respecto, Fox News asegura que la verdadera y última Ford Ranger en ser fabricada acabó siendo destruida, probablemente en un accidente del cual no se conocen detalles.

De acuerdo al testimonio de Orkin, su Ranger tenía algunas especificaciones, por lo que ésta fue fabricada antes de la última Ranger. ¿Por qué? No se sabe, así como no se sabe cómo es que el dueño de la “última” Ranger sabe acerca de esto. Pero si esto fue en verdad cierto, significa que Orkin tiene en su posesión la ultima Ford Ranger, pues la última en ser fabricada fue supuestamente destruida.