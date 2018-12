La verdad sobre los remedios caseros para los resfriados

Si estás lidiando con un resfriado, puedes esperar que un remedio casero te ayude a sentirte mejor mientras esperas una o dos semanas para que desaparezca la infección viral.

Pero, ¿en qué remedios puedes confiar y cuáles probablemente no valen la pena? Hablamos con expertos y examinamos la investigación para averiguarlo.

¿Comer un poco de sopita de pollo?

La evidencia sugiere que la sopa en realidad puede aliviar tu malestar.

La investigación más conocida, del neumólogo Stephen Rennard, M.D., de Nebraska, encontró que la sopa de pollo y verduras inhibe el movimiento de los glóbulos blancos que desencadenan los síntomas del resfriado, como la congestión nasal.

¿Vale la pena hacer la prueba? Sí. “Cuando tus membranas mucosas están inflamadas, tu nariz se llena de costras y se seca”, dice el experto en enfermedades infecciosas William Schaffner, MD, profesor de medicina preventiva en la Escuela de Medicina de la Vanderbilt University. La sopa ayuda a aflojar la mucosidad para que puedas expulsarla.

¿Beber una bebida caliente?

¿Tomas té caliente cuando te duele la garganta? Cuando el Centro del Resfriado Común de la Cardiff University, en Gales, le dio a 30 pacientes con resfriados bebidas calientes o tibias, los que tomaron bebidas calientes reportaron más alivio de la secreción nasal, la tos, los escalofríos y los estornudos.

Esos resultados probablemente se debieron a un efecto placebo, dicen los autores del estudio, pero las bebidas calientes parecen tener beneficios para los dolores de garganta.

“El sabor promueve la salivación y las secreciones que lubrican y calman la garganta”, dice el ex director del centro Ronald Eccles, Ph.D., D.Sc.

¿Vale la pena hacer la prueba? Por supuesto. “Cualquier bebida caliente y sabrosa, sopa o comida caliente es probable que sea efectiva”, dice Eccles.

¿Usar miel para una tos?

Una revisión de 2014 de la Colaboración Cochrane examinó 3 estudios que compararon la miel con uno o más de los siguientes: los medicamentos para la tos de venta sin receta dextrometorfano y difenhidramina, sin ningún tratamiento y un placebo. ¿Su conclusión? La miel fue más efectiva para aliviar la tos que ningún tratamiento y el placebo, y podría ser un poco mejor que la difenhidramina para reducir la frecuencia y la gravedad de la tos.

¿Vale la pena hacer la prueba? Tal vez. La tos te ayuda a deshacerse del exceso de mucosidad, por lo que no deseas detenerlo por completo, y los estudios revisados solo incluyeron niños. Pero si estás considerando un tratamiento de tos de venta libre, ten en cuenta que la Colaboración Cochrane encontró poca evidencia de que tales medicamentos fueran efectivos y que la Academia Estadounidense de Pediatría dice que no funcionan para niños pequeños y que pueden representar un riesgo.

¿Usar un irrigador nasal de agua salada?

En 2015, los investigadores de Cochrane analizaron cinco estudios sobre el valor de limpiar los conductos nasales con agua salada. Solo uno descubrió que al hacerlo disminuía la secreción nasal y la congestión y reducía el uso de descongestionantes.

¿Vale la pena hacer la prueba? Podría tener algún valor, incluso si te sientes un poco raro. Pero manténte alejado de los productos de venta libre etiquetados como “hipertónicos”; algunos estudios han encontrado que las soluciones más concentradas pueden irritar las fosas nasales.

Y si optas por usar un irrigador nasal (un recipiente que se llena con agua tibia y sal), siempre usa agua destilada o estéril y límpiala entre usos. También puedes hervir el agua del grifo durante 3 a 5 minutos y dejar que se enfríe antes de usarla, dice la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Nunca uses agua del grifo sin tratar en un irrigador nasal (neti pot), lo que puede provocar infecciones raras y, en ocasiones, mortales.

¿Tomar un suplemento dietético?

Muchos suplementos, incluidos la equinácea, el ginseng, la vitamina C y el zinc, se han promocionado para la prevención del resfriado y el control de los síntomas. Los resultados de la investigación sobre la efectividad de todos han sido mixtos.

¿Vale la pena hacer la prueba? Guarda tu dinero. Los suplementos no están completamente regulados por la FDA y, como resultado, los investigadores no pueden sacar conclusiones firmes de los datos. No siempre se sabe exactamente qué hay en los suplementos, y algunos podrían interactuar con otros medicamentos que estés tomando. Evita los aerosoles nasales a base de zinc por completo. La FDA dice que pueden destruir permanentemente tu sentido del olfato.

