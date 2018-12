Por fin está aquí un nuevo EpiPen genérico

Teva Pharmaceutical Industries, una compañía israelí, anunció que su versión genérica del EpiPen (autoinyector de epinefrina 0.3 mg) ahora está disponible en un suministro limitado.

El dispositivo, que puede detener una reacción alérgica potencialmente mortal, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en agosto, con la esperanza de que pueda ofrecer una opción más asequible. Pero el precio al por mayor esperado ($300 por paquete) para este nuevo producto no es necesariamente menor que el de otros inyectores que ya existían en el mercado, que van desde aproximadamente $100 a $500.

Aún así, su llegada puede ayudar a aliviar la continua escasez de autoinyectores de epinefrina, lo que continúa dificultando a algunos consumidores obtener los dispositivos.

Teva Pharmaceuticals dijo que más de los dispositivos genéricos, incluidas las versiones destinadas a niños, estarán disponibles en 2019.

El producto de Teva es el primer competidor genérico de EpiPen, EpiPen Jr de Mylan, y la versión genérica autorizada de Mylan, todo lo que ha sido escaso desde mayo de 2018 debido a problemas de fabricación.

Si bien existen otros dos autoinyectores de epinefrina en el mercado, Adrenaclick y Auvi-Q, estos medicamentos no siempre están cubiertos por el seguro. Además, los farmacéuticos no siempre pueden sustituir esos medicamentos por un EpiPen, sin obtener primero la aprobación de un médico, ya que la FDA no considera que los dispositivos sean lo suficientemente similares. Sin embargo, las nuevas versiones genéricas de Teva son esencialmente idénticas a las de EpiPens originales y, por lo tanto, pueden ser sustituidas incluso si un médico no lo autoriza expresamente, lo que brinda a los pacientes más opciones.

La llegada de los productos a las tiendas probablemente será una buena noticia para muchas familias que tuvieron problemas para encontrar un EpiPen en las tiendas minoristas.

Por ejemplo, en agosto, Holly Hatch no pudo surtir la receta de EpiPen de su hija en su CVS local en el área de la Bahía de Monterey en California porque el producto no se había surtido. “Mi hija de casi 3 años de edad es muy alérgica a los huevos y las nueces, y no tener un EpiPen para ella es un factor de estrés enorme”, dijo Hatch a Consumer Reports en ese momento.

¿Cuáles son tus opciones ahora?

Si aún tienes problemas para surtir una receta para un EpiPen o estás buscando opciones de menor costo, aquí hay algunos consejos que puedes probar:

Llama a las farmacias. Las diferentes farmacias tienen diferentes marcas según la oferta y la demanda, por lo que si en una tienda está agotada, otras ubicaciones podrían tenerla.

Considera la versión genérica de Teva. Pregunta a tu farmacéutico si el nuevo autoinyector de epinefrina genérico de Teva está disponible en la tienda cerca de ti. Debe ser una sustitución viable para una receta EpiPen.

Pregunta sobre alternativas. Por ejemplo, podrías preguntar si Adrenaclick genérico está disponible y si está cubierto por tu seguro. Si tu aseguradora no cubre una alternativa, vale la pena preguntar si la aseguradora hará una excepción debido a la escasez, o si hay un cupón que ayudará a reducir el costo.

Ponte en contacto con Mylan para obtener ayuda. Si necesitas ayuda para encontrar una tienda en tu área, puedes llamar al departamento de atención al cliente de Mylan al 800-796-9526, luego presiona 2. El servicio de atención al cliente está abierto de 8 a.m. a 5 p.m. EST. O envía un correo electrónico a customer.service@mylan.com.

Busca descuentos. Busca cupones en sitios web como GoodRx, que ofrecen descuentos en muchos medicamentos. O revisa los cupones del fabricante. Kaleo, el fabricante de Auvi-Q, tiene un programa de asistencia que permite que las personas con seguro comercial o sin seguro y con un ingreso familiar de menos de $100,000 obtengan Auvi-Q por $0 de su bolsillo. Ten en cuenta que puede tomar varios días para conseguir el medicamento porque tu médico deberá presentar una solicitud en tu nombre y la compañía deberá revisarla para ver si calificas.

Guarda tu EpiPen viejo. Es posible que aún puedas usar los inyectores automáticos más allá de la fecha de vencimiento indicada en el producto. En agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos anunció que extendió la fecha de vencimiento en 4 meses para lotes específicos de productos EpiPen de marca Mylan y su versión genérica autorizada.

Para ver si tu EpiPen todavía es utilizable, visita el sitio web de la FDA para obtener una lista de los lotes de autoinyectores de epinefrina que tienen fechas de vencimiento extendidas. Si el número de tu dispositivo es uno de los que figuran en la lista, podrás usar ese inyector hasta las nuevas fechas correspondientes. Para una vida útil más larga, almacena el medicamento a temperatura ambiente. También ten en cuenta que si el líquido de epinefrina en tu dispositivo está turbio, o se ve de color rosado o café (en lugar de incoloro), o si contiene partículas sólidas, eso indica que el medicamento se ha deteriorado y no es seguro usarlo.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.