Dieta sin Gluten: ¿Qué pueden y qué no comer los celíacos?

Evitar ciertos alimentos y bebidas, ayuda a mejorar esta enfermedad

Así como hay dietas para adelgazamiento, también hay dietas para personas sensibles al gluten. Existe una gran población que sí pueden ingerirlo sin problema. Mientras que los que presentan afecciones por el gluten, están sufriendo celiaquía; enfermedad que puede desencadenarse por una cirugía, una gastroenteritis bacteriana, el estrés mental grave, o una infección viral.

¿Qué es el gluten?

Es un conjunto de proteínas existentes en la harina de los cereales, principalmente: en el trigo, la cebada, el centeno, la avena, y cualquiera de sus variedades o híbridos. No es indispensable para el ser humano y su debida absorción de nutrientes; ya que es deficiente en aminoácidos esenciales que se encuentran en los garbanzos, la avena, lentejas, arroz, habichuelas y maíz.

¿Quiénes son los celíacos?

Son aquellos que solo pueden ingerir alimentos libres de gluten, a causa de la enfermedad llamada celiaquía. Ésta, hace que el sistema inmunitario ataque y dañe el intestino delgado; ocasionando, además, problemas digestivos y otros síntomas, como: hinchazón en el abdomen, diarrea, gases, estreñimiento, vómitos y dolor estomacal.

Esta enfermedad puede ser muy grave si no se da el debido tratamiento. Debes hablar con tu doctor para recibir ayuda acerca de esta dieta, ya que puedes tardar un poco en aprender a comer sin gluten. Este doctor también te puede ayudar a visitar un dietista, que pueda crearte un plan para obtener todos los nutrientes que necesitas, sin incluir el gluten.

Tips para celíacos:

Lavarse las manos después de agarrar plastilina.

Tener cuidado con ciertos suplementos dietarios, incluyendo las vitaminas.

Tener cuidado con lápices labiales, brillo de labios, bálsamos labiales y medicamentos con receta y venta libre.

¿Qué alimentos pueden ingerir?

Según el portal es.familydoctor.org, antes de comprar alimentos procesados, es necesario que verifiques sus ingredientes. Existen alimentos marcados con etiqueta “libre de trigo” y eso no es lo mismo a “libre de gluten”. Debes comprar los que tengan ésta última etiqueta, marcados por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; en inglés: United States Department of Agriculture).

Si eres celíaco, y no estás seguro de que algún alimento no contiene gluten, no lo comas. Aquí una lista de los que puedes consumir con toda seguridad para llevar a cabo tu dieta sin gluten:

Frutas.

Verduras.

Carne, aves y pescado (sin adobo ni recubrimiento).

Arroz (sin salsa).

Frijoles, legumbres y nueces.

Harinas sin gluten: de maíz, patata, soja, arroz, mijo, y tapioca.

Vino, sidra y algunas otras bebidas alcohólicas.

Queso crema, queso cottage, leche y yogurt.

¿Qué alimentos no pueden ingerir?

Existen algunos alimentos y bebidas que son dañinos para esta enfermedad. Lo importante es verificar los ingredientes para conocer la fuente de gluten en cada uno de ellos:

Pasta y cereales.

Salchichas, fiambres, perros calientes y salami.

Salsa, aderezos, espesantes.

Sopa y cubito de caldo.

Algunos dulces.

Malta, vinagre de malta, alcohol de malta, saborizante de malta.

Salsa de soja y marinados.

Pan tostado, rallado o relleno.

Cerveza y otras bebidas alcohólicas.

Mariscos de imitación y tocino.

Algunas harinas también tienen gluten: la harina blanca, de Graham, de matzá, la harina enriquecida y la harina leudante.

Entonces, para que puedas controlar la celiaquía, es importante una dieta estricta sin gluten. Algunas empresas han comenzado a vender versiones de alimentos libres de gluten: pastas, salsas, productos horneados. También, ciertos restaurantes tienen menús sin gluten.

Al iniciar la dieta, es posible que necesites un suplemento (el doctor o el dietista te lo indicarán); debes verificar que sea libre de gluten. Te ayudará a absorber los nutrientes necesarios para tu cuerpo.

Asegúrate de aprender todo lo posible acerca de esta dieta. Existen sitios web y libros de cocina que pueden ayudarte a cocinar recetas ideales para esta afección. También debes verificar la lista de ingredientes de lo que consumas en la calle, evitando descontrolar el tratamiento. Por último, puedes acudir a un grupo de apoyo, donde puedas compartir vivencias y tips de comida con personas que padezcan esta misma enfermedad.

Todo esto será muy útil para mejoría y control de la celiaquía. Evitar su avance no es complicado, sólo debes aplicar un buen tratamiento.