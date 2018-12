El malestar de Melania antes de Nochebuena

Fuente cercana a Melania confirma su disgusto de haber tenido que cancelar todos sus planes en Mar-a-Lago

El cierre parcial del gobierno ha generado todo tipo de problemas en estas fiestas navideñas para millones de personas y una de las efectadas es la primera dama, Melania Trump.

Con toda su agenda copada para dos semanas de vacaciones en su resort en Boca Raton, Melania Trump tuvo que regresar a DC para Navidad debido al cierre del gobierno. Sin embargo, una fuente cercana a la primera dama dijo a Hollywood Life que la ex modelo “no lo pensó dos veces” de pasar Navidad con el presidente Donald Trump.

Así Melania Trump y su hijo Barron pasarán esta nochebuena en Washington, DC junto a Trump que se vio obligado a permancer en la Casa Blanca ante el cierre del gobierno.

Sin embargo la fuente cercana a la primera dama dijo que Melania está molesta por tener que cancelar todos sus planes. “Melania no está nada contenta con el cambio de planes a último momento”.

“Ella estaba realmente esperando pasar la Navidad bajo el sol y ya había arreglado tantas cosas en Mar-a-Largo que ahora hay que desecharlas”, dijo la fuente cercana a Melania.

Por último el reporte señala que Melania no está molesta en absoluto con Donald. “Melania realmente no está contenta, pero no está enojada con Donald “, agregó la fuente de HL. “Ella está de acuerdo con su decisión de quedarse. Sin embargo, está decidida a ponerle una cara valiente y tratar de aprovechar al máximo la Navidad que pueda”.