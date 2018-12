Esquina migratoria: no ha pagado impuestos y quiere hacerse ciudadano

Declarar impuestos es un deber de todos los que viven en Estados Unidos, independientemente de su estado migratorio

Yo tengo varios años de no pagar taxes (impuestos) porque me dijeron que no tenía que pagar si ganaba menos de cierta cantidad. ¿Es verdad? Soy residente desde 1972 y quisiera saber ¿qué necesito para hacerme ciudadano?

Por una parte, declarar impuestos es un deber de todos los que viven en Estados Unidos, independientemente de su estado migratorio. Algunas veces no necesariamente tienes que pagar, pero sí es importante que declares tus ingresos y egresos.

Por otra parte, te felicito por tu decisión de convertirte en ciudadano de Estados Unidos porque así obtendrás el derecho a votar, mejores oportunidades de trabajo, crédito y de salud, además de todos los beneficios para tu retiro.

Lo más importante en este momento es que lo antes posible necesitas regularizar tu situación impositiva (fiscal). El IRS determinará si debes pagar o no de acuerdo a tus ingresos; siempre será mejor que tu tomes la iniciativa y decidas ponerte al día con el IRS.

Te recomiendo que acudas a personas profesionales, tanto para hacer tus declaraciones de impuestos pendientes como para iniciar tus trámites de ciudadanía. Además de tsu declaraciones de impuestos, necesitarás demostrar un buen comportamiento moral y un récord criminal limpio, entre otros.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.