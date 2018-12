La portada navideña con Trump como el “Grinch” sigue causando revuelo

En medio del cierre del gobierno el cual se tomará la Navidad y posible el año nuevo, las críticas sobre presidente Donald Trump no paran de caerle.

La más colorida y reciente, la portada del New York Daily news que pusó en su chapa del fin de semana a Trump como el mezquino y hostil Grinch, el monstruo color verde se robó la Navidad.

El titular dice: “¡Cómo robó Trump la Navidad!”

El subtítulo también golpea al magnate sin piedad alguna añadiendo: “Cierra el muro del gobierno para poner carbón en las medias de 800,000 trabajadores”.

Desde que la portada se dio a conocer el revuelo no ha parado en las redes por la sentida y colorida burla por parte del diario neoyorquino.

“Podría ser que la cabeza no se atornillara a la perfección. Podría ser, tal vez, que sus zapatos estuvieran demasiado ajustados, pero creemos que la razón más probable de todas puede haber sido que su corazón era dos tamaños demasiado pequeño”.

It could be head wasn’t screwed on just right. It could be, perhaps, that his shoes were too tight. But we think that the most likely reason of all may have been that his heart was two sizes too small. https://t.co/Vf44qMAj8m

An early look at Saturday’s front cover… pic.twitter.com/9sah0EwdBP

— New York Daily News (@NYDailyNews) December 22, 2018