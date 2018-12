López Obrador dijo que revisará despidos masivos en el SAT, que han causado polémica

Los despidos han causado criticas al mandatario mexicano

MÉXICO – Tras la polémica desatada por los masivos despidos de empleados de confianza del Sistema de Adminitración Tributaria (SAT) registrados los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisará la situación para que “no paguen justos por pecadores”.

AMLO ha sido duramente criticado por que su política de austeridad ha tocado a la clase trabajadora, y los primeros en salir en el recorte presupuestal son los empleados de confianza del SAT.

#CDMX Empleados del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador se les regresen sus empleos @EnfoqueNoticias – Vía: @marariveraa pic.twitter.com/wHSF2J4u8m — Enfoque Noticias (@EnfoqueNoticias) December 24, 2018

Ante esos despidos, lo exempleados se han manifestado para exigir a AMLO ser restituidos en sus puestos.

“Es un derecho constitucional, el derecho a la manifestación, a la protesta, yo entiendo que se den estas protestas, porque se están llevando a cabo cambios”, indicó el mandatario durante su conferencia de prensa.

“Vamos a revisar esta decisión que se ha tomado por un mandamiento, en el sentido de que debemos de evitar dispendio, y ajustar el número de funcionarios públicos de confianza”, aseguró AMLO.

“Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza que lleva muchos años laborando y que además gana muy poco, porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba, de los altos funcionarios púbicos, no de los trabajadores de base, no de los que ganan muy poco, esos casos se van a revisar”, precisó el mandatario.