Horóscopo: cuál es tu palabra clave para 2019

Antes de comenzar el 2019 planifica y ordena bien el tema de tus finanzas y cuentas conjuntas

A la hora de planificar el año venidero uno de los tránsitos planetarios más importantes a observar es el de Júpiter, el cual justamente pasa un año en cada signo activando una oportunidad de expansión y crecimiento en una área de tu carta natal.

Este planeta es una mirada hacia el futuro, es energía entusiasta, que va hacia adelante venga lo que venga, que te incita a salir de tu zona conocida para aprender y explorar. Júpiter es conocido como el gran benefactor del cielo, trae regalos, abundancia y fortuna, es el planeta de los milagros y desde noviembre 2018 a diciembre 2019 estará transitando por el signo de Sagitario, del cual es regente. Esto quiere decir que está en su casa, en un lugar dónde se siente cómodo y por ende todo lo que venimos describiendo anteriormente se potencia.

Los asuntos sagitarianos como viajes al extranjero, estudios superiores, fiestas, búsqueda de la verdad, las religiones y las ideologías políticas en pos de una sociedad más justa y humana van a estar bendecidos por este tránsito. Es un año que a nivel colectivo se sentirá una energía más alegre y optimista, considerando que venimos de un año pasado con Júpiter en Escorpio donde se “agrando” lo oculto, lo oscuro, lo que estaba debajo de la alfombra y no lo queríamos ver. Ahora con las cartas sobre la mesa podemos abrirnos con fe y esperanza a un año de integración, de nuevos horizontes, con más LIBERTAD, con más luz para poder encontrar nuestro propio SENTIDO, nuestra propia VERDAD.

Por supuesto, no todo es color de rosa, esta capacidad de Júpiter de agrandar todo lo que toca, en Sagitario también tiene su parte “negativa” que puede ser caer en excesos y exageraciones (de bondad, de confianza, de comida, de fiestas, etc), también en la arrogancia de creernos que nos la sabemos todas o en la negación de ciertas situaciones que no nos resultan tan agradables. Por eso hay que estar atentos e ir balanceando esta energía, para obtener los beneficios sin pagar daños.

A continuación veremos signo por signo en que área de tu carta se dará este transito para que no se te escape nada de este 2019 que esta por venir.

Aries: tu palabra clave es EXPANSIÓN

El tránsito de Júpiter durante el 2019 te estará motivando a ir más allá de lo conocido haciéndote “grandioso”. Será como un magneto de oportunidades, de viajes (físicos o mentales) y aventuras que te hará conocer nuevos entornos, nuevas culturas que te enriquezcan y amplíen tu perspectiva.

Es un año para tomar riesgos en lo que tiene que ver con el extranjero y/o estudios superiores (maestrías o universidad). Para el 2019 pone en agenda resolver cualquier tema legal que tengas pendiente, sin dudas la energía te va acompañar mucho en estos asuntos que sentías trabados hace años, ahora se empiezan a mover a pasos agigantados.

Tauro: tu palabra clave es EMPODERAMIENTO

Júpiter este año traerá mucha luz en tus zonas más oscuras. Será un año de mirar con amor y compasión esas cosas tuyas que no te gusta, esto te pondrá en un lugar de poder, ya sea en tu vida personal o laboral, entre otras. Es un buen momento para comenzar con algún tipo de terapia, ya que vas a necesitar estos espacios de análisis y reflexión. Te podrás sentir extremadamente pasional, trata de canalizarlo en una forma sana y positiva para vos y los que te rodean. Antes de comenzar el 2019 planifica y ordena bien el tema de tus finanzas y cuentas conjuntas, es un año de crecimiento en cuanto a esos asuntos.

Géminis: tu palabra clave es COMPROMISO

Tu fortuna jupiteriana viene de la mano de tus relaciones. Relaciones que tengan que ver con un socio o pareja, con un par, se verán altamente beneficiadas durante este periodo, invitándote a que tomes nuevos y mayores compromisos, que van a requerir de tu tiempo y atención. Si estás soltera es una gran oportunidad para conocer a alguien que esté en tu misma sintonía, o sea que estate disponible para salir, ir a eventos y conocer gente. Este será una año muy propicio para establecer acuerdos, contratos y/o alianzas a largo plazo, siempre que Mercurio no esté retrogrado, claro.

Cáncer: tu palabra clave es TRABAJO

Júpiter beneficia Todo lo que tenga que ver con tu trabajo, tu rutina diaria. Esa área de tu vida que hace años se te vuelve un poco cuesta arriba, empezara a sentirse beneficiado a través de un cambio, de trabajo literalmente o cambio de espacio físico del mismo por ejemplo, básicamente es un momento apropiado para que vayas en busca de tu satisfacción laboral. También está relacionado a temas del cuerpo y la salud, si hace tiempo querés empezar a tener una dieta más equilibrada o hacer ejercicio es un momento ideal para comenzar a tener pequeños hábitos saludables dentro de tu rutina. Es fundamental que este año te encuentre organizada en tu día a día.

Leo: tu palabra clave es DISFRUTE

Júpiter transitara muy cómodamente por el área de tu carta que tiene que ver con las creaciones.

Te dará la oportunidad de expandir tu individualidad, tu personalidad, tu ser y la alegría que eso conlleva. Te veras en un momento de mucho disfrute y diversión, volviéndote mas generosa, queriendo dar, dar y dar. Es un buen momento para transformar tus hobbies en algo más profesional. El amor también jugara un papel importante, se incrementara búsqueda de romances. Y por ultimo también tema hijos que para cualquier leonina sabe que son una gran fuente de sentido, su orgullo. Para este año 2019 anotate en algún taller que potencie tu creatividad, pude ser tanto de pintura como de expresión corporal.

Virgo: tu palabra clave es HOGAR

Júpiter ilumina todo lo que tenga que ver con tu casa, tu refugio, tu familia. Propicia una búsqueda interna propia, de nuestros orígenes, de quienes somos, un viaje hacia nuestro interior que te hará replantearte muchas creencias que te inculcaron para ir en busca de tu propia verdad de hogar.

Durante este periodo puede que se presente la necesidad de vivir en un lugar más espacioso, podría deberse a que se agrande la familia. También propicio para mudarse al extranjero.

Libra: tu palabra clave es COMUNICACIÓN

Júpiter en sagitario en tu casa tres estará despertando tu curiosidad, tus ganas de aprehender el mundo. A través de tu entorno inmediato, como vecinos, primos o hermanos.

La comunicación, más específicamente la palabra es lo que dará sentido a tu año, las narrativas te mantearan inspirada y con ganas de expresarte a viva voz. La mente está en expansión con abundancia de ideas y hambrienta de captar nuevos conocimientos a través de cursos cortos o talleres. Para este 2019 no olvides hacerte un espacio para la escritura o trabajar tú oratoria.

Escorpio: tu palabra clave es VALORAR

Júpiter en Sagitario transita tu segunda casa que es la referida al mundo material. Traerá abundancia en todo lo que tenga que ver con el dinero, inmuebles, todo lo que tenga valor. Y con esto También refiere a la valoración personal, a la autoestima y a la certeza de merecimiento que se verán engrandecidas.

Los recursos materiales que disponés crecerán aportándote seguridad y estabilidad. El dinero es una de las formas en las cuales se manifiesta la energía, cuanto más agradezcas y disfrutes de recibirlo mejor fluirá. En este 2019 sería conveniente que implementes un método efectivo de ahorro de dinero.

Sagitario: tu palabra clave es BRILLAR

Si sagitario, después de tres años de trabajo duro con Saturno en tu signo finalmente llego tu recompensa. Momento donde te sentirás más liviano, más plena, más vos. Y no solo es un sentimiento, la gente te ve así, percibe tu presencia que se encuentra más luminosa. Júpiter transitando por tu primera casa te da esa sensación de expansión, de viajero aventurero que comprende la vida desde un sentido más amplio. Para muchos podrás ser un referente, un maestro. Tomate este rol con responsabilidad y cuídate de los excesos. En el 2019 esta bueno que te propongas realizar un deporte que puedas sostener en el tiempo, no solo te hará bien a tu mente y cuerpo sino que además podrás tomarlo como tu espacio personal.

Capricornio: tu palabra clave es CONFIAR

Sabemos lo que te cuesta esta palabra, Capri. La idea de entregarle lo que sea al universo, a dios, a algo más grande, te es difícil de entender. Pero con Júpiter transitando tu casa 12 no te quedara más que ir asimilándolo. Hay algo más grande que te sostiene, que te cuida, y este será un año que te hará tomar conciencia de eso, un año de mucha conexión espiritual y la tendencia a recibir milagros inesperados que te salvan incluso en los peores momentos.

En este 2019 encontrá actividades espirituales como la meditación o el yoga que te permite conectar cuerpo, mente y espíritu. Generando un espacio de silencio y de introspección.

Acuario: tu palabra clave es MISIÓN

Júpiter en Sagitario transitando por tu casa once te traerá beneficios por el lado de tus relaciones sociales: de tu grupo de amigos, de comunidades u organizaciones de las que formes parte. Será un año donde sentirás pertenencia a este grupo, el cual te protegerá y acompañará durante el proceso de crecimiento y expansión. Veras que lo que te moviliza son grandes sueños que van mas allá de tus propios deseos, que tienen que ver con el bien común, con mejorar en alguna aspecto el mundo en el que vivimos.

Durante el 2019, si ya sos parte de un grupo es momento de tomar mayor responsabilidad dentro del mismo. De lo contrario es propicio que encuentres una comunidad con la que compartas valores sociales, políticos, humanitarios o espirituales.

Piscis: tu palabra clave es RECONOCIMIENTO

Júpiter transitará durante todo el 2019 por la parte más alta de tu carta, el medio cielo. Esto te beneficiara con una gran expansión en tu área profesional y tu vista pública. Sentirás que tus sueños con respecto a estos temas se pueden materializar.

Obtendrás durante este período una gran capacidad de liderazgo, sintiéndote mas firme, disciplinado y trabajador, cumpliendo con éxito todas las metas que te propongas.

El esfuerzo que hacés muestra los resultados y no hay mayor satisfacción que eso.

Para este 2019 te propongo que definas con anticipación cuales serán esos objetivos a realizar para que desde el día uno tengas claro hacia dónde vas.