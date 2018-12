Las mejores y peores telenovelas en 2018 de Univision y Telemundo

Durante el año hubo producciones entrañables y otras que no debieron existir

La guerra por la audiencia entre Telemundo y Univision se intensificó en el 2018, algo que benefició al público ya que ambas televisoras se esforzaron más por brindar productos de calidad.

Pero a pesar de ello, no todo fue bonito en la televisión y entre las buenas producciones hubo una que otra que dejó mucho qué desear. Aquí les dejamos nuestro análisis sobre las mejores y peores telenovelas del año.

Las mejores

El año inició en Telemundo con la bioserie del Príncipe de la Canción. Alejandro de la Madrid hizo un gran trabajo dando vida al cantante, imitando sus gestos y manera de interpretación sobre el escenario. La serie fue autorizada por el mismo cantante, lo que le dio aún más prestigio al proyecto en donde también trabajaron Itatí Cantoral, María Fernanda Yepes, Rosa María Bianchi, Damián Alcazar, Danna Paola, entre otros.

Esta serie protagonizada por Luis Ernesto Franco y Camila Sodi nos deja ver que todavía hay ideas interesantes que explorar. La calidad de producción es impresionante y entró en el gusto del público latino de Estados Unidos.

Tras dejar atrás su personaje de Mónica Robles en “El Señor de los Cielos”, Fernanda Castillo tenía la difícil tarea de reinventarse frente a la audiencia mostrando su versatilidad. La serie de acción mostró que la actriz puede caracterizar todo tipo de personajes y más si son mujeres fuertes. Castillo se reunió con su compañero Raúl Castillo de la antigua serie de narcos.

El escritor detrás de la saga de “Sin senos sí hay paraíso” tiene la complicación de poder seguir dándole vida a estos personajes que se han vuelto entrañables entre los amantes de las telenovelas. Catalina Santana (Carmen Villalobos) ha pasado por todo y en la tercera temporada no dejó de sufrir.

En esta parte de la saga hubo el cambio de actriz del personaje icónico de “La Diabla”, al cual Majida Issa dio vida hasta este año cuando Kimberly Reyes tomó su lugar. Con un truco clásico de los melodramas, le quemaron la cara al personaje y cuando tuvo una reconstrucción facial, mágicamente apareció con un nuevo rostro. La próxima temporada girará alrededor de la filtración de “La Diabla” en la DEA, donde trabaja Catalina, quien le complicará la vida aún más.

Luis Miguel siempre había sido muy hermético sobre su vida personal y por eso es que la serie biográfica causó gran sensación. No había semana que no se hablara de la serie, haciendo conexiones con los personajes de la vida real y descubriendo secretos sobre su intimidad que no se sabían antes.

Diego Boneta hizo un trabajo extraordinario dando vida a “El Sol” y aunque la historia obviamente giraba alrededor de él, la que se llevó la historia fue su mamá Marcela Basteri y el gran villano Luisito Rey. Durante toda la temporada existió la incógnita del paradero de Basteri y al llegar al capítulo final todo el público pensó que al final se sabría que pasó con ella, pero todo quedó en el aire esperando hasta una segunda temporada. Quedan muchas cosas que contar sobre Luis Miguel y esperemos que Telemundo nos deleite con otra temporada de la serie.

Con el propósito de hacer una televisión diferente, Televisa realizó esta telenovela de abogados protagonizada por Ana Brenda Contreras, Julián Gil y David Zepeda. Para mantener cautiva a la audiencia se manejaban cada semana casos distintos inspirados en la vida real. Lo increíble de esta producción es que había un elenco giratorio de estrellas de la televisión que nos mantuvo pendientes de quien aparecería en pantalla.

Sebastián Rulli y Maite Perroni protagonizaron esta telenovela cómica que giraba alrededor de la paternidad. Para Univision, la historia era un aire fresco entre tantas producciones con temáticas más oscuras y densas.

UniMás también tuvo grandes telenovelas como “La Jefa del Campeón” que protagonizó África Zavala. La historia giraba alrededor de una madre humilde que cree en las habilidades de su hijo para el fútbol y lo lleva por el camino del bien hasta alcanzar el éxito y jugar con la selección nacional de su país. Llena de valores y bonitos mensajes, la producción de Televisa nos llenó el corazón para voltear a ver a nuestros madres y agradecer lo que hacen por nosotros día a día.

Univision ha tenido gran éxito con las telenovelas bíblicas de Brasil. Las producciones de Rede Record son impecables con grandes escenarios y locaciones que nos transportan a un mundo lejano.

Angelique Boyer es una de las grandes estrellas de las telenovelas y no ha decepcionado con “Amar a Muerte”. La actriz tiene gran química con Michel Brown en esta producción que gira alrededor de la transmigración. El tema espiritual llegó en el momento adecuado, ya que la serie se estrenó durante la época de Día de los muertos y tras el éxito de la película animada “Coco”, que nos ha hecho más sensibles de pensar en los seres que ya no están con nosotros físicamente. El “thriller” nos lleva por varias emociones y lo más interesante es que los personajes son tridimensionales, y no hay buenos ni malos.

Esmeralda Pimentel protagonizó la serie “La Bella y Las Bestias” sobre una mujer que busca venganza. Es un gran alivio ver a una mujer de carácter que no se deja sobajar. En esta época del empoderamiento de las mujeres, esta historia llegó justo a tiempo.

Las peores del año

En su sexta temporada, las aventuras de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) ya es pan con lo mismo. A pesar de que la calidad de producción fue lo mejor que se haya visto durante los últimos seis años, ya la historia está agotada porque no hay un crecimiento de los personajes. Todos se han vuelto una caricatura de sí mismos y todo es muy predecible.

Esta temporada además tuvo la desdicha de la salida de Amaya, que dejó al público desconcertado por no saber que pasaría con el personaje que da nombre a la narcoserie. Telemundo anunció una séptima temporada y esperemos que sea la última para que cierren bien la historia.

A muchos nos sorprendió cuando se anunció la quinta temporada de “Señora Acero” ya que la audiencia cayó notablemente durante la cuarta. Pero esta serie ha pasado obstáculos mucho más severos como cuando Blanco Soto dejó la serie tras la segunda temporada. Carolina Miranda entró al quite para la tercera y el escritor Roberto Stopello le dio un giro a la historia que la convirtió en la temporada más exitosa.

Para esta nueva temporada se avanzó la trama algunos años, pero la audiencia no respondió de la misma manera. Aunque se anunció que uno de los villanos más entrañables de la saga, “El Teca”, regresaría pero no con José Luis Reséndez, si no con un nuevo actor William Miller. La muerte del otro galán de Vicenta, “El Güero” (Luis Ernesto Franco) también fue otra baja, desdibujando mucho la trama.

Marjorie de Sousa y Litzy protagonizaron “Al otro lado del muro”, una telenovela sobre dos mujeres que se ven obligadas a cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos por distintas razones. Será porque Donald Trump no deja de hablar del muro entre los países vecinos, pero la temática era demasiado cruda para ser entretenida. Uno cuando ve televisión busca un escape, algo fantasioso y esta serie quizás era demasiado realista en esta época como para poder disfrutarla.

La telenovela juvenil sería algo como una nueva versión de “Rebelde”, girando alrededor de un grupo de adolescentes en un internado de gente rica que al final forman una banda musical. Había muchas similitudes entre ambos proyectos pero sin el ángel y carisma de los protagonistas de la versión que protagonizaron Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckerman y Christian Chávez.

La diferencia principal de esta nueva visión con la anterior es que esta quería ser más realista, pero de una manera superficial ya que era una producción para televisión abierta. Al poco tiempo de su estreno, Netflix estrenó la serie “Élite” en donde fueron más atrevidos dando contraste y resaltando lo malo que fue el proyecto de Televisa. En Univision no duró ni una semana en horario estelar cuando la mandaron a un horario vespertino.

Livia Brito regresó a volar por todo lo alto en “La Piloto”. La historia es más de lo mismo y la audiencia de Univision no se vio interesada ya que no logró competir con “El Señor de los Cielos” y “Señora Acero”, a pesar de a su vez ser unos contrincantes más débiles.

La historia que resaltó los valores familiares tuvo una segunda temporada tras una exitosa primera. Daniel Arenas y Zuria Vega regresaron a sus personajes entrañables y aunque nos ofrecieron más de lo mismo, continuó siendo divertida. Todo esto cambió cuando se decidió alargar la producción y se desvirtuó todo. Tanto Arenas como Vega salieron de la serie, salvo en algunas escenas que dejaron grabadas, y se complicó todo. Entraron nuevos actores y queda poco de lo que era la historia de amor entre Julie y Robert. Como bien dicen, “de lo bueno, poco”, y “Mi Marido Tiene Familia” ya está de más.